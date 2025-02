Torcida do Santos esgota ingressos populares para duelo com Água Santa na Vila

A Vila Belmiro estará lotada para o duelo entre Santos e Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Todos os ingressos populares já estão esgotados. O jogo está marcado para domingo, às 20h30 (de Brasília).

Apenas a venda para proprietários de cadeira cativa e camarote segue disponível.

Ingressos populares esgotados para o próximo desafio em casa! ??#SANxAGS A venda para proprietários de cadeiras e camarotes segue disponível. ?? O jogo contra o Água Santa acontece neste domingo (dia 16), às 20h30, na Vila Belmiro. Quem garantiu seu lugar no #Alçapão, separe... pic.twitter.com/WlRSsLim3j ? Santos FC (@SantosFC) February 13, 2025

O jogo ganhou em importância para o Peixe, que está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

O Alvinegro Praiano vem de uma derrota de 2 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.

Este será o segundo jogo de Neymar na Vila Belmiro. O meia-atacante estreou no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo. Depois, ele foi titular no 0 a 0 com o Novorizontino e no Clássico Alvinegro.