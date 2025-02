Torcida do Corinthians faz 'noite de gala' para Memphis e inferniza Neymar

O clássico Corinthians x Santos, na noite da última quarta-feira (12), foi marcado pelo festão da Fiel para Memphis Depay. O novo camisa 10 da equipe recebeu homenagens e até bandeirão da torcida para estrear o número.

Mosaico, bandeirão e 10 histórica

A noite de gala do atacante holandês começou com uma homenagem de camisas 10 históricos do Timão. Neto, Zeno, Edilson Capetinha, Deives e Gabi Zanotti entraram em campo com bandeiras em mastros. Os ídolos deram a volta no gramado e posaram para fotos.

Na arquibancada Leste, a torcida fez um mosaico com o número 10 e estendeu um bandeirão com o rosto de Memphis. O momento aconteceu juntamente com a entrada dos times em campo e um show de fogos de artifício dentro e fora do estádio.

Até a camisa usada pelo atacante teve um patch comemorativo com a frase "Memphis 10". O uniforme utilizado pelo Corinthians foi o modelo totalmente preto.

Claro que jogar agora com o número 10 é um prazer, algo que sonhava em uma importante temporada. Com o apoio, o caráter que temos aqui, vamos seguir treinando bem para seguir melhorando, isso é o mais importante. Queremos ganhar títulos.

Memphis Depay, atacante do Corinthians, à Record

Show da Fiel nos 98 minutos

No contexto de clássico, a devoção ao craque holandês também foi destaque. O nome de Memphis foi entoado e aplaudido na hora da escalação no telão. "Ele é muito ídolo", gritou um torcedor na arquibancada superior oeste.

E a torcida do Corinthians não se calou durante os dois tempos da partida. Do tradicional "poropopó" ao grito de "é sangue no olho", a Fiel deu um show à parte.

Muita coisa que eu estou vendo aqui [no Corinthians], eu nunca tinha visto na minha vida. Cada jogo que passa surpreende, né? A grandeza do clube, essas celebrações, as jogadas de marketing... É algo incrível, que engrandece ainda mais o clube. É muito gostoso poder viver e ver tudo isso aqui. É um privilégio fazer parte disso.

André Ramalho, zagueiro do Corinthians, em zona mista

Inferno astral de Neymar

No mesmo tom em que a torcida do Corinthians celebrava sua equipe, também "infernizava" Neymar. O atacante do Santos foi vaiado desde o aquecimento até a hora em que foi substituído, aos 23 minutos do segundo tempo.

"Ei, Neymar, vai tomar no c*" foi uma das frases mais ouvidas na Neo Química Arena, tanto em uníssono quanto de forma isolada.

Além disso, pedidos para que José Martínez ou Raniele "quebrassem" a perna do craque santista surgiram em diversos momentos. A cada falta recebida pelo craque, a Fiel reagia positivamente.

Sobrou até para a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, que teve seu rosto estampado numa sulfite para provocar o jogador. O nome de Marquezine também foi entoado durante o aquecimento.