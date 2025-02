Super Mundial embola vida de quarteto e refresca demais times do BR; veja

Representantes brasileiros no Super Mundial, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras terão um calendário para lá de apertado. Isso porque o Campeonato Brasileiro será pausado no dia 12 de junho, apenas dois dias antes do início da competição continental.

O que aconteceu

O Palmeiras será o primeiro brasileiro a jogar pelo Super Mundial, e por isso terá o pior calendário. O Alviverde terá até quatro dias entre seu último compromisso pelo Brasileirão (entre os dias 11 e 12 de junho) e a estreia contra o Porto, no dia 15, às 20h (de Brasília).

Botafogo e Flamengo terão um dia a mais de "folga". Os cariocas jogam pela primeira vez no Super Mundial no dia 16 de junho, contra Seattle Souders (EUA), às 00h (de Brasília), e Esperánce (TUN), às 23h (de Brasília), respectivamente.

Já o Fluminense possuirá quase uma semana entre seu último compromisso pelo Brasileirão e o primeiro pelo Super Mundial. O Tricolor entra em campo pela competição continental no dia 17 de junho, às 14h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund.

Jogos pela 12ª rodada do Brasileirão (entre os dias 11 e 12 de junho):

Fluminense x Ceará

x Ceará Palmeiras x Juventude

x Juventude Botafogo x Mirassol

x Mirassol Sport x Flamengo

Além disso, os clubes ganharão uma dor de cabeça caso cheguem à final, já que o Brasileirão será retomado antes do término do Super Mundial. Segundo o calendário divulgado na última quarta-feira (12) pela CBF, o torneio nacional voltará entre os dias 12 e 14 de julho. A decisão do Mundial será no dia 13 do mesmo mês.

Botafogo e Palmeiras ainda terão clássicos na volta do Brasileirão. Os cariocas terão um embate contra o Vasco, enquanto os paulistas enfrentarão o Santos. Ainda pela 13ª rodada, o Flamengo jogará contra o São Paulo e o Fluminense visitará o Mirassol.

Tabela dos brasileiros na 1ª fase do Super Mundial

Grupo A

15/06: Palmeiras x Porto (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

x Porto (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey 19/06: Palmeiras x Al Ahly (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

x Al Ahly (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey 23/06: Inter Miami x Palmeiras (22h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Grupo B

15/06: Botafogo x Seattle Sounders (23h de Brasília), Lumen Field, Seattle

x Seattle Sounders (23h de Brasília), Lumen Field, Seattle 19/06: PSG x Botafogo (22h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

(22h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles 23/06: Atlético de Madri x Botafogo (16h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Grupo D

16/06: Flamengo x Espérance (22h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

x Espérance (22h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia 20/06: Flamengo x Chelsea (15h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

x Chelsea (15h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia 24/06: León x Flamengo (22h de Brasília),Camping World Stadium, Orlando

Grupo F

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

x Borussia Dortmund (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey 21/06: Fluminense x Ulsan (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

x Ulsan (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey 25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (16h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

E os outros clubes?

O Super Mundial criou uma segunda "pré-temporada" para 16 clubes da Série A. Eles terão aproximadamente um mês para treinamentos e preparação para o segundo semestre do ano.

Além do Brasileirão, as Copas Libertadores e do Brasil também não terão jogos entre os meses de junho e julho. Já a Sul-Americana tem seus playoffs programados para os dias 16 e 23 de julho.

Por outro lado, o Super Mundial esticou o calendário brasileiro até o dia 21 de dezembro. Nesta data está prevista a última rodada do Brasileirão. As Copas do Brasil, Libertadores e Sul-Americana terão finais em novembro.