Sem ir às redes pelo São Paulo há 21 jogos, Ferreira mira quebrar jejum contra o Velo Clube

O São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Velo Clube, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Ferreira, atacante do Tricolor, busca, na partida no Mané Garrincha, encerrar um jejum incômodo de 21 partidas sem balançar as redes.

O camisa 11 do São Paulo participou de um gol pela última vez no dia 24 de julho de 2024, quando cravou um dos tentos no empate entre 2 a 2 contra o Botafogo, no Moumbis, pelo Brasileirão daquele ano. Desde então, Ferreira participou de 21 jogos com o Tricolor paulista e não foi às redes nem distribuiu assistências.

Como Luis Zubeldía deve escalar uma equipe mista contra o Velo Clube, pensando no clássico contra o Palmeiras neste final de semana, Ferreira deve ganhar mais uma chance entre os titulares. Nesta temporada, o atleta já iniciou sete partidas oficiais no 11 inicial do Tricolor, mas ainda não participou de gol.

A última ocasião que Ferreira participou de um tento são-paulino aconteceu no amistoso de pré-temporada, nos Estados Unidos, no empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro. Na partida, o ponta do São Paulo deu assistência a Luciano, que empatou o jogo.

Apesar de não marcar gols, Ferreira tem se mostrado uma peça de muito valor para o elenco comandado por Zubeldía. Segundo o Sofascore, em 2025, o atleta já criou três grandes chances e, em média, deu um passe decisivo por partida. Entretanto, o jejum fez valer e o atacante desperdiçou quatro grandes chances.

Líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 14 pontos, mesmo tendo um jogo a menos que o vice-líder, Novorizontino, o São Paulo pode até mesmo confirmar sua classificação para o mata-mata do torneio nesta quinta-feira. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Velo Clube e torcer por uma derrota do Noroeste, terceiro colocado de sua chave, contra o São Bernardo.

A partida contra o Velo Clube está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).