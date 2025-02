São Paulo vence Unifacisa e quebra sequência de oito derrotas no NBB

Nesta quinta-feira, o São Paulo venceu pela primeira vez no ano, batendo o Unifacisa por 68 a 66 em partida válida pela 31ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A vitória encerrou a sequência de oito derrotas, a pior da história da equipe no torneio.

Com o primeiro triunfo do ano, o São Paulo conquista sua 11ª vitória no campeonato, ocupando a 13ª colocação. O Unifacisa cai para a 12ª colocação com 12 jogos vencidos.

O próximo jogo do Tricolor será contra o Fortaleza, no dia 4 de março, às 20h (de Brasília). O Jacaré terá o Flamengo como oponente já neste sábado, às 19h.

O jogo

No primeiro quarto, o jogo foi de maioria defensiva, com as equipes pontuando pouco e cuidando mais da proteção do aro. O São Paulo aproveitou melhor os rebotes ofensivos para pontuar. No lado do Unifacisa, as bolas de três pontos foram o caminho encontrado para igualar o placar. O período se encerrou em 9 a 9.

No segundo quarto, o São Paulo soube continuar com a defesa sólida e aproveitar melhor as oportunidades ofensivas. Paulo Lourenço foi o destaque do jogo no primeiro tempo, indo para o intervalo com 11 pontos e nove rebotes. A partida estava em 37 a 27 para o time paulista.

Na volta do intervalo, a dominância do Tricolor permaneceu. A equipe continuou bem encaixada, Paulo chegou ao duplo-duplo de pontos e rebotes e Coelho apareceu muito bem na partida. O Unifacisa continuou com dificuldades para diminuir a distância no placar. O terceiro quarto terminou com o São Paulo vencendo por 57 a 44.

No último período, o Unifacisa cresceu no jogo e trouxe competitividade, chegando a cortar a diferença para dois pontos nos segundos finais. O São Paulo conseguiu segurar a pressão final com muita dificuldade, mas terminou com a vitória por 68 a 66.

André Góes e Paulo Lourenço foram os cestinhas da partida com 17 pontos. Góes e Coelho somaram cinco assistências e Paulo Lourenço liderou em rebotes com 12, anotando um duplo-duplo. Do lado do Unifacisa, o melhor em quadra foi Augusto, com 14 pontos, quatro rebotes e duas assistências.