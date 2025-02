São Paulo empata com Velo Clube e perde chance de garantir classificação no Paulista

O São Paulo empatou em 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Luciano (2) e André Silva marcaram os gols do Tricolor no jogo. Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem, nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes para a equipe de Rio Claro.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Além disso, a equipe comandada por Luis Zubeldía perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final da competição. Para isso, bastava um simples triunfo nesta quinta-feira.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. Já o Velo Clube terá pela frente a Inter de Limeira, em Rio Claro, também no domingo, às 16h.

Luciano brilha no 1ºT

O São Paulo abriu o placar aos 25 minutos. Luciano acionou Enzo Díaz na esquerda e apareceu na entrada da área para receber de volta e bater forte, rasteiro, no cantinho, para estufar as redes do Velo Clube em Brasília.

Mas, a vantagem do São Paulo no jogo não durou muito. Aos 33 minutos, Léo Campos levantou na área e Sillas completou de cabeça, no cantinho, vendo a bola tocar na trave antes de morrer no fundo do gol e empatando o jogo para o Velo Clube.

Antes do intervalo, porém, o São Paulo aproveitou o vacilo da defesa do Velo Clube para retomar a vantagem no placar. Calleri ganhou do zagueiro adversário após receber lançamento e deu passe açucarado para Luciano chegar batendo de primeira, dentro da área, sem chances para o goleiro Pablo.

Segundo tempo movimentado

No segundo tempo, já com André Silva na vaga de Calleri, o São Paulo quase ampliou. O atacante acionado no intervalo recebeu de Cédric, cortou para o meio e bateu firme, balançando as redes pelo lado de fora.

Já aos 24 foi a vez de Lucas invadir a área em velocidade e bater cruzado, rasteiro, obrigando o goleiro Pablo a fazer grande defesa para evitar o que seria o terceiro gol do Tricolor na partida.

Mas, após não conseguir converter as boas chances em gols, o São Paulo acabou sendo castigado aos 28 minutos com Daniel Amorim, que recebeu na entrada da área, de costas para o gol, e girou batendo, no ângulo, vencendo o goleiro Jandrei para empatar o jogo novamente para o Velo Clube.

Só que o São Paulo não desistiu e tratou de buscar terceiro gols aos 35 minutos. Patryck recebeu boa enfiada de bola de Luciano e cruzou para André Silva completar de primeira. A bandeirinha marcou impedimento no lance, mas, após revisão do VAR, o lance foi validado.

O que ninguém esperava era que nos acréscimos o Velo Clube empataria de novo a partida. Aos 46 minutos, Jefferson Nem acertou um chutaço da entrada da área, no cantinho, e Jandrei nada pôde fazer para evitar o terceiro gol do Velo Clube que estragou a festa são-paulina em Brasília.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 3 VELO CLUBE

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 13 de fevereiro de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marianna Nanni Batalha



Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols: Luciano, aos 24 e aos 44 do 1ºT, André Silva, aos 35 do 2ºT (São Paulo); Sillas, aos 33 do 1ºT, Daniel Amorim, aos 28 do 2ºT, Jefferson Nem aos 46 do 2ºT (Velo Clube)



Cartões amarelos: Rafael Ribeiro (Velo Clube)

SÃO PAULO: Jandrei; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson, Oscar e Lucas; Luciano (Igor Vinícius) e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.

VELO CLUBE: Pablo; Rafael Ribeiro, Júlio Vaz (Pedro Cacho), Gabriel Mancha e Carlos Manuel; Pedro Favela (Lucas Duni), Léo Baiano, Sillas (Vinícius Leite) e Jefferson Nem; Léo Campos e Daniel Amorim.



Técnico: Guilherme Alves.