Rony se despede do Palmeiras: 'História que lembrarei para sempre'

Rony se despediu do Palmeiras nesta quinta-feira. Vendido ao Atlético-MG por 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões), o atacante deixou uma mensagem aos torcedores e ex-companheiros em seu perfil no Instagram.

"Eu não sou muito bom com despedidas, mas foram quase cinco anos de uma história que lembrarei para sempre na minha vida", destacou o agora ex-atacante do Palmeiras. "Poderia falar dos títulos, das marcas importantes, dos gols de bicicleta, da ida para a seleção, mas, no meio de tudo isso, tem algo que sempre falou mais alto para mim: o orgulho de vestir essa camisa e fazer parte da família Palmeiras."

Rony viajou nesta quinta para Belo Horizonte, onde irá passar por exames médicos e assinar o contrato de três anos com o Atlético. No time mineiro, vai reencontrar Gustavo Scarpa, Deyverson e Gabriel Menino, com os quais jogou no Palmeiras.

Leila Pereira, que se irritara com a postura do atleta e de seu empresário, Hércules Júnior, agradeceu ao jogador por meio de um comentário e lhe desejou sorte no Atlético. "Desejo todo sucesso em seu novo ciclo. Você está em nossa história e em nossos corações", disse ela.

Foi determinante para o acerto a intervenção do Palmeiras, que fez Rony honrar sua palavra e manter o acordo que havia feito com o Atlético. Ele tinha comunicado o Palmeiras na terça-feira à noite que tinha aceitado a proposta do time mineiro após conversar com o técnico Cuca, que pediu sua contratação.

Rony deixa o Palmeiras depois de cinco temporadas. Ele chegou em 2020, ano em que o Palmeiras desembolsou R$ 28 milhões por 50% dos direitos do jogador - a outra metade é dividida entre Athletico-PR e o próprio atacante.

Foram 70 gols e 32 assistências em 284 partidas. Ele conquistou 11 títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).