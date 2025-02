Rodada NBA: Jamal Murray marca 55 pontos, e Nuggets vence Trail Blazers

Todos os times entraram em ação, nesta quarta-feira, pela rodada da NBA, liga norte-americana de basquete. O destaque foi Jamal Murray, que anotou 55 pontos, sua maior pontuação na carreira, na vitória do Denver Nuggets sobre o Portland Trail Blazers, por 132 a 121, na Ball Arena.

O armador ainda terminou o jogo com quatro rebotes e cinco assistências. O pivô Nikola Jokic conseguiu mais um triplo-duplo na temporada, com 26 pontos, 15 rebotes e dez assistências. Pelo lado do Trail Blazers, o nome do jogo foi Anfernee Simons, que marcou 26 pontos, pegou três rebotes e deu seis assistências.

EIGHT IN A ROWWWWWWWW?? pic.twitter.com/3r4IXyAMx4 ? Denver Nuggets (@nuggets) February 13, 2025

Com o resultado, o Denver Nuggets segue na 3ª posição da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 19 derrotas. Esse foi o oitavo triunfo seguido da equipe. O Portland Trail Blazers permanece na 13ª colocação do Oeste, com 23 vitórias e 32 derrotas.

O Nuggets volta à quadra nesta quinta-feira, às 23 horas (de Brasília), quando recebe o Charlotte Hornets, na Ball Arena. O Trail Blazers encara o Los Angeles Lakers na madrugada de quinta para sexta, à meia-noite, no Moda Center.

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Ainda nesta quarta-feira, o Dallas Mavericks recebeu o Golden State Warriors, no American Airlines Center, e venceu por 111 a 107, com brilho de Kyrie Irving. O armador anotou 42 pontos e pegou sete rebotes.

Os 46 pontos da dupla Stephen Curry e Jimmy Butler não foram suficientes para evitar a derrota do Warriors. O armador ainda pegou cinco rebotes e deu oito assistências, enquanto o ala pegou nove rebotes e deu sete assistências.

Assim, o Mavericks se mantém na 8ª posição da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 26 derrotas. Por outro lado, o Warriors segue na 10ª colocação do Oeste, com a última vaga para o Play-in, com 27 vitórias e 27 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta quinta-feira. O Dallas Mavericks recebe o Miami Heat, às 22h30, no American Airlines Center. Às 22 horas, o Golden State Warriors visita o Houston Rockets, no Toyota Center.

Confira outros resultados da NBA nesta quarta-feira

New York Knicks 149 x 148 Atlanta Hawks

Utah Jazz 131 x 119 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 116 x 103 San Antonio Spurs

Houston Rockets 119 x 111 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 101 x 103 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 115 x 101 Miami Heat

Chicago Bulls 110 x 128 Detroit Pistons

Toronto Raptors 112 x 131 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 100 x 96 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 111 x 119 Sacramento Kings

Washington Wizards 130 x 134 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 128 x 114 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 102 x 86 Charlotte Hornets