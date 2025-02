Rivaldo elogia Neymar em volta e prevê desafio: 'Todos querem chegar duro'

O pentacampeão Rivaldo opinou sobre as primeiras atuações de Neymar no retorno ao Santos e disse que o camisa 10 não terá vida fácil nos gramados brasileiros.

Previsão otimista e 'dureza' em campo

Rivaldo afirmou que as impressões iniciais de Neymar foram boas e que a tendência é melhorar. Recuperando o ritmo após lesão, o jogador de 33 anos já atuou por cerca de 190 minutos em seus três primeiros jogos, mas passou em branco. Ele estreou vindo do banco após o intervalo no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e depois foi titular nos dois duelos seguintes, no empate sem gols com o Novorizontino e na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, sendo substituído em ambos perto da marca dos 20 minutos da etapa final.

Ele acrescentou que o astro do Santos não terá "moleza" diante dos adversários —já foram mais de dez faltas sofridas até então. Embaixador da Betfair, o ex-meia também disse que está feliz com o retorno de Neymar ao futebol brasileiro e avaliou que a ida ao Santos foi certeira, mirando também a seleção brasileira e a Copa do Mundo de 2026.

Martínez, do Corinthians, e Neymar, do Santos, se estranham durante jogo do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Vejo que ele não vai ter moleza dentro de campo, porque agora todo mundo quer marcar o Neymar, chegar duro e roubar a bola dele. Então, ele vai ter esse desafio em todos os jogos.

Rivaldo, à Betfair

Ele tem classe e futebol para sair de qualquer marcador e as primeiras impressões foram boas, mesmo sem marcar gols que é algo que todo mundo espera. Ele teve atuações dentro da média considerando o tempo sem jogar, mas a tendência é melhorar bastante, porque um jogador da qualidade dele com o físico 100%, vai fazer a diferença dentro do Santos.

Eu fiquei muito feliz por ele ter voltado para o Brasil e indo para um clube que ele sempre gostou e onde tudo começou para ele. Ele ficou muito tempo parado por conta da lesão, mas ele tem a melhor equipe médica e de preparação possível para voltar bem.

O que mais Rivaldo disse

Copa na mira: "Torço muito por ele, e para que tudo dê certo. Ele está no clube de coração e lá ele vai ter tudo que precisa para cuidar do seu físico, para recuperar o ritmo de jogo, que ele sabe que tem, e ele sabe que pode fazer algo grande para o Santos e para o Brasil na próxima Copa do Mundo".

Volta à Europa? "Vejo que ele ainda tem muito futebol para jogar em qualquer grande da Europa e acho que na cabeça dele ele sabe disso, que ele tem condições de jogar em alto nível lá e ser o Neymar que todo mundo conhece".

Escolha pelo Santos: "A gente sabe que ele vai ter um carinho especial e isso faz parte do que ele estava precisando, além de jogar mais, de ter mais minutos dentro de campo e de sentir e saber da importância dele dentro do futebol. Com certeza isso deve empolgar demais o Neymar. "Por tudo que ele passou nas últimas temporadas com as lesões, acho que ele vai ficar muito feliz no Santos. Ele fez a escolha certa, pensando no futuro dele, pensando na Copa do Mundo, foi um grande acerto na minha opinião".

Contrato curto: "Mesmo sendo um contrato curto, tudo depende ainda do que vai acontecer para ele continuar no Santos ou até mesmo voltar para a Europa. Mas mesmo que ele fique só alguns meses, ele vai voltar a sentir o calor da torcida e a importância que ele tem pro futebol brasileiro".