Rivaldo analisa retorno de Neymar ao Santos: "Fez a escolha certa"

O futebol brasileiro ganhou nas últimas semanas um grande reforço com o retorno de Neymar ao Santos. Para Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, a volta do craque representa um momento especial para o futebol brasileiro e aos santistas.

"Eu fiquei muito feliz por ele ter voltado para o Brasil e indo para um clube que ele sempre gostou e onde tudo começou para ele", avaliou Rivaldo, em entrevista exclusiva à Betfair.

"A gente sabe que ele vai ter um carinho especial e isso faz parte do que ele estava precisando, além de jogar mais, de ter mais minutos dentro de campo e de sentir e saber da importância dele dentro do futebol. Com certeza isso deve empolgar demais o Neymar", continuou.

Para Rivaldo, Neymar fez uma escolha positiva para a sequência de sua carreira. "Por tudo que ele passou nas últimas temporadas com as lesões, acho que ele vai ficar muito feliz no Santos. Ele fez a escolha certa, pensando no futuro dele, pensando na Copa do Mundo, foi um grande acerto na minha opinião."

Em relação a um possível retorno ao futebol europeu após os cinco meses de contrato com o Santos, o ex-jogador vê que o atleta ainda tem condições para jogar em clubes grandes no velho continente.

"Vejo que ele ainda tem muito futebol para jogar em qualquer grande da Europa e acho que na cabeça dele ele sabe disso, que ele tem condições de jogar em alto nível lá e ser o Neymar que todo mundo conhece", avaliou.

Por fim, Rivaldo pontuou que o camisa 10 do Peixe não vai ter facilidades nestas primeiras partidas. "Ele ficou muito tempo parado por conta da lesão, mas ele tem a melhor equipe médica e de preparação possível para voltar bem."

"Vejo que ele não vai ter moleza dentro de campo, porque agora todo mundo quer marcar o Neymar, chegar duro e roubar a bola dele, então ele vai ter esse desafio em todos os jogos. Ele tem classe e futebol para sair de qualquer marcador e as primeiras impressões foram boas, mesmo sem marcar gols que é algo que todo mundo espera. Ele teve atuações dentro da média considerando o tempo sem jogar, mas a tendência é melhorar bastante, porque um jogador da qualidade dele com o físico 100%, vai fazer a diferença dentro do Santos", finalizou.