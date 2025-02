Palmeiras: Reforço de R$ 25 milhões não tem prazo por volta após ano parado

O atacante Bruno Rodrigues foi inscrito na lista A do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista, mas ainda não é certo que ele retornará com tempo hábil para a disputa da competição.

O que aconteceu

Inscrição do jogador na lista A gerou expectativa na torcida por um retorno já neste início de temporada, mas Palmeiras prega cautela com o jogador. O clube tem o direito de fazer trocas entre lista A e B do Estadual, e a inscrição na lista principal não garante que o jogador será utilizado.

Situação de Bruno Rodrigues é muito delicada. Ele sofreu uma lesão no joelho direito em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras, em 24 de janeiro do ano passado, e passou por uma artroscopia no joelho. Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino.

A última partida do atacante foi justamente contra o adversário do Palmeiras desta quinta-feira (12), a Inter de Limeira. As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília) no estádio Major José Levy Sobrinho, pela 9ª rodada do Paulistão.

Palmeiras trata a situação com toda cautela possível. Como as lesões foram em sequência, o clube não quer acelerar o processo de recuperação de Bruno — ainda mais com a chegada de Facundo Torres e os garotos da base.

Lesão de Bruno Rodrigues se assemelha à lesão sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão na temporada 1999/2000. O clube não fala sobre o prazo de recuperação de seus atletas, mas lesões como essa demoram cerca de oito meses para a recuperação.

Bruno Rodrigues custou cerca de R$ 25 milhões ao Palmeiras e só conseguiu disputar dois jogos por clube desde que chegou no início do ano passado. Foram 45 minutos contra o Novorizontino e 60 contra a Inter de Limeira, sem gols e sem assistências.