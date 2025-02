Ramón rechaça sufoco do Corinthians contra o Santos: 'Jogamos na capacidade máxima'

É possível dizer que o Corinthians teve mais transpiração do que inspiração na vitória por 2 a 1 sobre o Santos. Diferentemente de outras partidas me casa, a equipe de Ramón Díaz ficou menos com a bola e viu o Santos chegar mais vezes à frente. Apesar da entrega e comprometimento na marcação para anular Neymar, o treinador crê que o time não sofreu em campo

"Jogamos contra um adversário de grande qualidade, com um grande técnico e um grande jogador, que é Neymar. Nós gostaríamos de demonstrar o que temos de melhor e fizemos bem, porque temos qualidade. Não sofremos", comentou Ramón, em entrevista coletiva após o clássico. "Hoje jogamos na nossa capacidade máxima", destacou.

Apesar do resultado positivo, o time corintiano demorou a engrenar na partida e viu o Santos se aproveitar de erros de passes na saída de bola para criar momentos de perigo. Emiliano Díaz, auxiliar e filho da Ramón, concorda com o pai quanto ao desempenho do time. "A saída de bola não nos preocupa. Não sofremos nada. Eles não tiveram finalizações claras", enfatizou o auxiliar.

Ramón também falou sobre a estreia do time na Libertadores, que acontece na próxima semana. Ele vê o time ainda em evolução, mas admite que a equipe está pronta para buscar a classificação.

"Temos de seguir crescendo. Trabalhando a intensidade e a recuperação, mas a equipe jogou muito bem. Há momentos em que tem de se atacar, outra, se defender. E estamos nos preparando cada vez mais para isso", afirmou o treinador.

"Gosto muito do time. Temos boas alternativas para a partida da (Copa) Libertadores. A dinâmica de preparação é completamente distinta, mas sabemos a importância que tem. Estamos em um bom caminho."

O time do Parque São Jorge terminou com cinco amarelados. O treinador frisou que a equipe precisa ter a cabeça no lugar e evitar perder a cabeça para o confronto da Libertadores. "Nesse tipo de partida a pressão existe porque sabemos da pressão que é. Precisamos corrigir para a Copa porque não tem margem de erro."

Emiliano Díaz adiantou que o Corinthians deve contar com o reforço do volante Breno Bidon na estreia da Libertadores. A joia corintiana está disputando o Sul-americano Sub-20 com a seleção brasileira na Venezuela, onde a equipe brasileira enfrentará o Universidad Central, e ainda não entrou em campo pelo time alvinegro em 2025.

"Breno vai ficar na Venezuela. Já mandamos os planos de trabalho que ele precisa fazer. É um jogador importante para nós e espero que tenha condições de jogar", disse o auxiliar.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, pela décima rodada do Paulista. Com 25 pontos no Grupo A e dono da melhor campanha do Estadual, o time alvinegro já está garantido nas quartas de final.