Ramón faz balanço da campanha do Corinthians no Paulista e tira lições de clássico para Pré-Libertadores

O Corinthians iniciou a temporada de 2025 da mesma forma que terminou o ano passado e faz uma campanha praticamente perfeita no Campeonato Paulista. Já classificado, o time detém a maior pontuação do Estadual até o momento e lidera o Grupo A.

O técnico da equipe do Parque São Jorge, Ramón Díaz, fez um balanço da primeira fase do Paulistão. A etapa ainda não acabou, uma vez que o time ainda tem dois jogos pela frente, mas a comissão técnica do argentino já avalia o desempenho do Corinthians como positivo.

O Timão precisou rodar o elenco ao longo da fase de grupos do torneio para evitar desgaste dos jogadores. E a estratégia funcionou. Ramón conseguiu dar oportunidade a todos os atletas e viu a equipe somar 25 pontos em dez partidas - oito vitórias, um empate e uma derrota.

"O balanço é muito bom. Jogar com um time diferente a cada jogo não faz bem a ninguém. Mas não tínhamos outro jeito, tínhamos que rodar o elenco. Estamos muito felizes com o rendimento da equipe. Estamos todos em uma preparação, mas, em linhas gerais, o balanço é muito positivo. A equipe não se classificou ano passado, desta vez classificamos na liderança. Nós temos que valorizar muito, porque não é fácil o que fez esse grupo. Estamos muito contentes e desfrutando do momento. Sabemos que o mais importante começa agora", afirmou.

De fato, o Corinthians agora dá início a um período de compromissos decisivos. Além da fase de mata-mata do Paulistão, o time terá pela frente as partidas diante da Universidad Central, pela fase prévia da Libertadores.

Ramón aproveita o clássico contra o Santos para tirar lições de olho no embate decisivo pela competição continental. Os jogos contra a Universidad estão agendados para 19 (ida) e 26 (volta) de fevereiro.

"A equipe me agrada e agrada muito. Na partida passada, não sei se recordam, mas tivemos uma equipe completamente diferente de hoje. Então temos boas alternativas para fazer o melhor no jogo da Copa [Libertadores]. É um jogo diferente. A dinâmica e a concentração são completamente distintos. Vamos trabalhar bem o psicológico porque é um jogo completamente distinto ao que estamos jogando aqui. Sabemos da importância que tem. Mas estamos tranquilos porque a equipe está crescendo. Estamos em um bom caminho e pensamos que vamos fazer um bom papel na Copa", concluiu.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão.