Próximo rival do Corinthians, Portuguesa vive sequência invicta e mira pontuação recorde no Paulista

Próximo adversário do Corinthians, a Portuguesa vive um bom momento no Campeonato Paulista. A Lusa está invicta há quatro jogos e mira uma pontuação recorde no Estadual.

A equipe, no momento, soma dez pontos em nove partidas e ocupa a segunda colocação do Grupo B, brigando por uma vaga nas quartas de final da competição.

Desta maneira, o clube pode atingir a sua maior pontuação desde que o Paulistão adotou o formato atual, com 12 confrontos na primeira fase. A Portuguesa já havia alcançado dez pontos nas únicas duas vezes que disputou o torneio com este regulamento, em 2023 e 2024.

"Estamos vivendo um bom momento, há quatro jogos sem perder e há dois sem sofrer gol, mas é preciso seguir trabalhando jogo a jogo para mantermos isso", afirmou o zagueiro Eduardo Biazus.

PRÓXIMO DESAFIO! ???? O próximo compromisso da Lusa no Paulistão é sábado (15), às 18h30, contra o Corinthians, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Transmissão ?: Nosso Futebol, Zapping TV e UOL Play.#SempreLusa #PORxCOR pic.twitter.com/eEyIcFrdVK ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 13, 2025

A Lusa iniciou nesta quinta-feira a preparação para o jogo contra o Corinthians, no CT do Parque Ecológico do Tietê. O time rubro-verde conta com o retorno do volante Tauã, que cumpriu suspensão na última partida, diante do Água Santa. O embate ficou empatado por 0 a 0.

O duelo contra o Timão está agendado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 10ª rodada do Paulistão.

Enquanto a Portuguesa briga pela classificação, o time do Parque São Jorge já está garantido na próxima fase e detém a melhor campanha da competição. A equipe lidera o Grupo A, com 25 pontos.