Presidente e jogadores do Corinthians levam familiares ao vestiário do Santos para tirar fotos com Neymar

A presença de Neymar na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira, gerou um grande alvoroço. Após a partida, que terminou com a vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre o Santos, pela nona rodada do Campeonato Paulista, dirigentes do Timão foram tietar o meia-atacante.

O presidente Augusto Melo e outros membros da diretoria alvinegra foram ao vestiário do Peixe acompanhado de familiares para tirar fotos. Alguns jogadores do time da capital paulista fizeram o mesmo.

Memphis Depay, amigo pessoal de Neymar, também foi conversar com o ídolo santista. Eles jogaram juntos no futebol francês e mantém o contato até hoje.

"Memphis é um amigo que o futebol me deu. Ele me perguntou como era jogar no Brasil, falou sobre vir para o Corinthians. Temos uma amizade bonita, admiro como pessoal, não só jogador. Ele levou a melhor hoje, mas na próxima eu vou estar 100%", disse o astro brasileiro.

Após passar por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, o camisa 10 voltou ao Peixe no final de janeiro. O contato é de seis meses, ou seja, até o final de junho de 2025.

O clássico contra o Corinthians foi apenas o terceiro jogo do atleta de 33 anos com a camisa alvinegra. Ele ficou em campo por cerca de 66 minutos na Neo Química Arena e foi muito xingado e vaiado por torcedores.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).