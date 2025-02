Por que Neymar foi a campo com uma câmera na camisa do Santos no clássico

O atacante Neymar entrou em campo pelo Santos com uma câmera acoplada no uniforme -antes da bola rolar- na derrota por 2 a 1 para o Corinthians na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.

O que aconteceu

Uma pequena câmera branca no peito de Neymar foi alvo de curiosidade antes da bola rolar entre Santos e Corinthians.

A Federação Paulista de Futebol autorizou a utilização do objeto para filmagem.

A Santos TV foi a responsável por acoplar a filmadora na camisa para registrar a atmosfera do estádio e a empolgação do atleta.

A ideia era utilizar as imagens para os bastidores do jogo e aproximar, no ângulo em primeira pessoa, o expectador da temperatura da partida.

Neymar captou momentos como a entrada ao campo, desde o túnel, o cara ou coroa, além dos cumprimentos dos jogadores após o hino.

Logo na sequência o equipamento foi retirado para que a bola pudesse rolar.

