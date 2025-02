Penalty defende bola do Paulistão após críticas de Neymar e promete conversa com clubes

Depois das reclamações de Neymar sobre a bola do Campeonato Paulista, a Penalty emitiu uma nota nesta quinta-feira. Em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, a empresa se defendeu.

A Penalty afirmou que fez mudanças para 2025. Seguindo a orientação da Fifa, a bola "evoluiu e está mais rápida e dinâmica".

"Tanto é verdade que este ano as partidas apresentam uma média maior de gols, com um crescimento de 19% em 2025 (2,4 gols por partida) vs 2024 (2,02 gols por partida), resultando em uma competição ainda mais atraente para o público", comunicou a marca.

A patrocinadora do Paulistão ainda alegou que entrará em contato com todos os clubes envolvidos no Estadual para ouvir atletas e treinadores. A ideia é "entender todos os pontos de críticas e sugestões para uma evolução constante da tecnologia e, principalmente, do resultado em campo de suas bolas".

Neymar fez duras críticas a bola do Paulistão nesta quarta-feira, após a derrota de 2 a 1 do Santos para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada da competição.

"Em relação a bola, ela é bem ruim, com todo respeito à marca. Não sou apenas eu. Ela pinga demais. Pelo gramado que tem o Corinthians e a Vila, ela atrapalha um pouco. Acho que tem que dar uma certa melhorada", relatou.

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, seguiu o mesmo discurso. "A bola é horrível. Desculpa a expressão, mas é horrível", disse o jogador.

Veja a nota da Penalty na íntegra:

A Penalty e a FPF reafirmam seu compromisso com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento do futebol, sempre ouvindo atentamente o feedback de atletas, treinadores e corpo técnico dos clubes para aprimorar seus produtos e garantir o mais alto nível de desempenho. A Penalty Ecoknit S11, modelo da bola do Paulistão Sicredi 2025, é certificada pela FIFA ("FIFA Quality Pro" - FIFA Quality Programme for Footballs - certificado n°1007545) e habilitada para campeonatos Mundiais e Intercontinentais.

Seguindo a orientação da FIFA, a bola para 2025 evoluiu e está mais rápida e dinâmica. Tanto é verdade que este ano as partidas apresentam uma média maior de gols, com um crescimento de 19% em 2025 (2,4 gols por partida) vs 2024 (2,02 gols por partida), resultando em uma competição ainda mais atraente para o público.

A Penalty reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades.

A Penalty informa que entrará em contato com todos os clubes envolvidos no Paulistão Sicredi para ouvir os protagonistas do futebol ?atletas e treinadores? e entender todos os pontos de críticas e sugestões para uma evolução constante da tecnologia e, principalmente, do resultado em campo de suas bolas.

Por fim, destacamos que a Penalty está constantemente atualizada com a FIFA e as entidades parceiras, contribuindo para o melhor resultado do esporte.