Após crítica de Neymar, Penalty cita bola mais rápida e vai ouvir clubes

A Penalty emitiu uma nota oficial após receber críticas pela qualidade da bola fornecida para o Paulistão. Neymar e jogadores do Corinthians fizeram comentários negativos após a vitória corintiana sobre o Santos por 2 a 1 na última quarta-feira (12).

O que aconteceu

A Penalty afirmou que a bola é certificada pela Fifa e que passou por mudanças. A fornecedora admitiu que a bola está "mais rápida e dinâmica" neste ano.

A empresa reconheceu que as mudanças podem impactar a adaptação dos jogadores, principalmente em gramados irregulares.

A fornecedora conversará com os clubes do Paulistão. A ideia é ouvir as críticas e sugestões de jogadores e treinadores visando melhorias.

A Penalty Ecoknit S11 é a bola oficial do Paulistão desde 2019. Ela passou por mudanças com o passar das temporadas.

Críticas após clássico

Neymar, do Santos, André Ramalho e Hugo, do Corinthians, criticaram a bola do Paulistão após o clássico pela nona rodada da competição. As declarações aconteceram logo após a partida.

Com todo respeito à Penalty, que é a patrocinadora da bola, tem que melhorar a bola. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem que melhorar um pouco mais. Neymar

Realmente é uma bola diferente, já faz umas semanas que eu vinha percebendo isso, porque principalmente a gente que, para mim, tem muitas situações de duelo aéreo, de bola aérea, e eu percebi que a maneira como ela vinha era um pouco diferente, do nada, parece que ela caía, então é algo que requer adaptação, e cabe a gente se adaptar, a bola é assim, é o que tem, mas eu acho que tem mais para melhorar. E agora a Libertadores, bola diferente também. André Ramalho

[Foi] Um jogo que poderia ter sido melhor em alguns aspectos. O nosso campo não está na melhor condição. Pode melhorar e vai melhorar. Sempre foi referência no Brasil inteiro como melhor gramado e hoje talvez não seja. E isso atrapalha completamente a qualidade do nosso jogo. E a bola é horrível! Hugo Souza

Veja nota da Penalty

"A Penalty, em parceria com a Federação Paulista de Futebol, vem a público se manifestar diante das críticas emitidas em relação à bola oficial do Paulistão Sicredi 2025 nesta quarta-feira (12):

- A Penalty e a FPF reafirmam seu compromisso com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento do futebol, sempre ouvindo atentamente o feedback de atletas, treinadores e corpo técnico dos clubes para aprimorar seus produtos e garantir o mais alto nível de desempenho.

- A Penalty Ecoknit S11, modelo da bola do Paulistão Sicredi 2025, é certificada pela FIFA ("FIFA Quality Pro" - FIFA Quality Programme for Footballs - certificado n°1007545) e habilitada para campeonatos Mundiais e Intercontinentais.

- Seguindo a orientação da FIFA, a bola para 2025 evoluiu e está mais rápida e dinâmica. Tanto é verdade que este ano as partidas apresentam uma média maior de gols, com um crescimento de 19% em 2025 (2,4 gols por partida) vs 2024 (2,02 gols por partida), resultando em uma competição ainda mais atraente para o público.

- A Penalty reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades.

A Penalty informa que entrará em contato com todos os clubes envolvidos no Paulistão Sicredi para ouvir os protagonistas do futebol — atletas e treinadores — e entender todos os pontos de críticas e sugestões para uma evolução constante da tecnologia e, principalmente, do resultado em campo de suas bolas.

Por fim, destacamos que a Penalty está constantemente atualizada com a FIFA e as entidades parceiras, contribuindo para o melhor resultado do esporte."