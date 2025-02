Palmeiras revela novos uniformes para a temporada de 2025; veja fotos

Palmeiras e Puma lançaram na noite desta quinta-feira os novos uniformes para a temporada de 2025. A campanha "De fato é campeão" homenageia o título do Mundial de 1951, em um ano que a equipe disputa a nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos.

A estreia do uniforme acontece no clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

"Uma das virtudes do Palmeiras é valorizar o seu passado glorioso e, ao mesmo tempo, trabalhar por um futuro ainda mais vencedor. Estamos satisfeitos por contar com uma parceira como a Puma, que compreende a nossa essência e a traduz nos uniformes que desenvolve. Seguiremos juntos em busca de novas conquistas que possam fortalecer a nossa marca e proporcionar ainda mais alegrias ao nosso torcedor", declarou a presidente Leila Pereira.

Conforme divulgado pelo clube, os uniformes refletem o tradicionalismo do Alviverde, mas com elementos modernos que trazem "contemporaneidade e elegância" para as camisas.

"Trabalhamos muito junto ao Palmeiras em todas as definições sobre os novos uniformes. A duradoura parceria que construímos com o clube nos permite, ano após ano, apresentarmos campanhas e camisas que realmente tenham ligação com o torcedor", ressaltou Luciana Soares, diretora de Marketing da Puma.

Os uniformes "home" e "away" dividem a mesma estampa, com imagens que remetem às taças conquistadas pelo Palmeiras. Entre os elementos de destaque estão as 12 estrelas que simbolizam os títulos brasileiros do clube, o Maior Campeão do Brasil. Apresenta ainda uma releitura com elementos da bandeira do Brasil e o "P" de Palmeiras envolto em louros.

Uma história de luta, de fibra, de glórias. De estrelas memoráveis, homenageadas em cada detalhe #QueDeFatoÉCampeão nos nossos novos mantos. Palmeiras e PUMA apresentam os uniformes do #MaiorCampeãoDoBrasil para a temporada 2025! ??? ? https://t.co/cYTOyslbu8 pic.twitter.com/t0tsDXiy2X ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 14, 2025

A camisa "home" apresenta gola em formato "V", mais grossa, oferecendo um visual retrô. Chega na cor verde tradicional do Palmeiras, com gola e acabamento das mangas na cor branca. Enquanto a camisa "away" é branca, com acabamento em verde e apresenta gola polo. Ambas trazem a frase "De fato é campeão" na parte interna da gola.

As novas camisas estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, com exclusividade na PalmeirasStore.com, na PUMA.com e nas lojas físicas da Palmeiras Store e da Puma (Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé). Os valores dos novos uniformes variam de acordo com cada versão: jogador, torcedor, feminina, infantil e estádio.

A camisa no modelo "Jogador" é exatamente o mesmo produto usado em campo pelo elenco palmeirense. Os modelos "Torcedor" e "Estádio" chegam com pequenas mudanças em tecido e acabamento.

Confira os valores dos uniformes

Modelo Jogador - R$499,90 (do tamanho P ao EGG adulto)



Modelo Torcedor - R$369,90 (do tamanho P ao EGG adulto)



Modelo Feminina - R$369,90 (do tamanho PP ao EGG)



Modelo Infantil - R$329,90 (do tamanho 8 ao 14)



Modelo Estádio - R$199,90 (nos tamanhos P ao EGG adulto)