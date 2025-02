Palmeiras bate Inter com golaço de Mauricio e diminui distância para zona de classificação do Paulista

Nesta quinta-feira, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de dois jogos ao bater a Inter de Limeira, por 3 a 0, pela nona rodada da competição. Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez marcaram os gols do Verdão no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Com este resultado, a equipe alviverde diminui a distância para a zona de classificação ao mata-mata do Estadual. O Verdão segue na terceira posição, com 16 pontos, a dois da Ponte Preta e a três do São Bernardo, que ocupam, no momento, as vagas para as quartas. A Inter de Limeira permanece na lanterna do Grupo A, com seis pontos.

O Palmeiras agora passa a focar no clássico contra o São Paulo, marcado para acontecer neste domingo. O Choque-Rei, válido pela décima rodada do Paulistão, acontece no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). A Inter de Limeira, por sua vez, volta a campo no mesmo dia para enfrentar o Velo Clube, às 16 horas, no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.

É ?????? PRO VERDÃO! ? Mais três pontos pra nós, #FamíliaPalmeiras! ? ? Inter de Limeira 0x3 Palmeiras

? Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez#INLxPAL pic.twitter.com/0hCZHzBlQ4 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 14, 2025

O jogo

O Palmeiras teve a primeira chegada à meta da Inter de Limeira aos três minutos com um cabeceio de Raphael Veiga na trave. Contudo, foi marcada irregularidade no lance por impedimento de Flaco López, que foi quem cruzou na cabeça de Veiga após passe em profundidade de Facundo Torres. Pouco depois, o uruguaio avançou pela esquerda e bateu da entrada da área, mas sem muita força e viu Igo Gabriel defender o chute.

Por volta dos dez minutos, Mauricio tocou para Facundo na entrada da área, o uruguaio ajeitou, tentou bater no canto, mas mandou para fora. Ditando o ritmo de jogo, o Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos. Gustavo Gómez deu bom lançamento do campo de defesa, Mauricio recebeu na frente, viu Igo Gabriel adiantado e mandou por cobertura para colocar o Verdão na frente.

Na sequência, Facundo quase fez o segundo, mas o goleiro defendeu a pancada do uruguaio, no cantinho. Aos 43, Richard Ríos mandou um chute forte em cobrança de falta e Igo Gabriel espalmou. Em seguida, depois de cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Flaco López foi certeiro no cabeceio e ampliou para o Verdão.

Aos seis do segundo tempo, Flaco quase fez o terceiro do jogo. O argentino recebeu bom passe de Piquerez dentro da área, finalizou cruzado e mandou para fora, com perigo. Por volta dos dez, Alex Sandro finalizou fraco no meio do gol de Weverton. Pouco depois, JP Galvão invadiu a área, Piquerez desarmou e o lateral pediu pênalti, mas nada foi marcado.

O jogo estava morno para o Verdão, que tinha mais dificuldades de chegar á área da Inter, até os 20 minutos. Raphael Veiga cobrou falta pela direita e deu mais uma assistência, dessa vez na cabeça de Gómez, que fez o terceiro. Aos 31, Flaco López quase surpreendeu com um gol de cobertura. Do meio-campo, o atacante viu o goleiro adiantado e bateu de longe, mas a bola foi para fora.

Rafael Silva tentou aos 36, mas bateu fraco para defesa de Weverton. Na reta final, Estêvão fez boa jogada, driblando a marcação, bateu para o gol e viu a defesa afastar. Na sequência do lance, Allan tentou de dentro da área, mas foi travado.

FICHA TÉCNICA



INTER DE LIMEIRA 0X3 PALMEIRAS

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)



Data: 13 de fevereiro de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Vinicius Furlan



Cartão vermelho:



Cartões amarelos: Alysson, Eduardo Porto, Rhuan, Marlon (Inter de Limeira)

Gols: Mauricio, aos 15 minutos do 1°T, Flaco López, aos 44 minutos do 1°T, e Gustavo Gómez, aos 20 minutos do 2°T (Palmeiras);

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Eduardo Porto, Alysson Dutra (Rafael Silva), Carlão e Leocovick; Marlon, Bernardo (Flávio) e Rhuan; Albano e Alex Sandro (Pablo Diogo).



Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Estêvão); Mauricio (Allan), Facundo Torres e Flaco López.



Técnico: João Martins (auxiliar)