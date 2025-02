Palmeiras aposta em retrospecto positivo contra a Inter de Limeira para evitar se complicar no Paulista

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. O Verdão conta com bom retrospecto no confronto para aliviar a pressão.

Com as vitórias de São Bernardo e Ponte Preta, na última quarta-feira, o Palmeiras está a cinco pontos de uma vaga nas quartas de final do Estadual. No momento, o Alviverde está em terceiro lugar, com 13 pontos, cinco de distância da Macaca e seis do São Bernardo.

Para evitar se complicar na competição faltando três rodadas para o fim da fase de grupos, o Verdão precisa vencer. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira está há dois jogos sem vencer, vindo, portanto, de empates contra Corinthians e Água Santa. Além disso, o time soma mais dois empates, uma derrota e três vitórias.

Palmeiras e Inter de Limeira já se enfrentaram em 38 oportunidades. São 15 vitórias palmeirenses, sete vitórias do Leão e outros 16 empates. O último confronto entre os times foi pela fase de grupos do Estadual de 2024. Na oportunidade, o Verdão venceu por 3 a 2, de virada.

Atuando em Limeira, o Palmeiras está há nove partidas seguidas sem derrota para o adversário. São uma vitória e oito empates. O último tropeço foi diante dos donos da casa, pela fase de classificação do Campeonato Paulista de 1986.