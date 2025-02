Palmeiras abre venda geral dos ingressos para o Choque-Rei; confira a parcial

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que a venda geral dos ingressos para o Choque-Rei está aberta. O clássico contra o São Paulo, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, está marcado para às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque.

O clube alviverde iniciou a venda para o público geral às 10h desta quinta. Os torcedores podem adquirir as entradas até o horário do jogo.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Verdão, às 11h, 21.220 ingressos já foram vendidos. Como a venda permanece aberta até o dia do jogo, a tendência é de casa cheia para o clássico.

Juntos no Choque-Rei! ? A venda geral pro clássico do fim de semana começou! Garanta seu ingresso ? https://t.co/usGqv7h7lS pic.twitter.com/AtkT2nYeMx ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 13, 2025

O preço dos ingressos varia de R$ 150,00 (Gol Norte) a R$ 250,00 (Central Oeste), sem descontos. Aqueles que assinam o plano de sócio-torcedor pagam mais barato em determinados setores.

O Palmeiras precisa vencer para seguir em busca da classificação ao mata-mata do Paulista. A equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Grupo D, com 13 pontos, cinco a menos que a Ponte-Preta, vice-líder.

Antes de enfrentar o São Paulo, o Verdão tem pela frente o duelo contra a Inter de Limeira, pela nona rodada do Estadual. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no Major José Levy Sobrinho, em Limeira.