Novo reforço do Grêmio, Camilo diz que conflito na Rússia foi crucial para a volta ao Brasil

Nesta quinta-feira, o meio-campista Camilo Reijers, que estava no clube russo Akhmat Grozny, foi apresentado como novo reforço do Grêmio, em coletiva no CT Luiz Carvalho. O atleta apontou que o conflito na Rússia foi crucial para voltar ao Brasil.

"Quando eu cheguei na Rússia, estava tudo bem. A partir de novembro do ano passado, as coisas começaram a intensificar na minha cidade. Eu morava em Grozny. Sou casasdo, tenho um filho de um ano e oito meses. Não podia correr o risco de colocar minha família nesta situação", comentou.

NOVO CAMISA 15 ?? Seja muito bem-vindo, Camilo! O novo #ReforçoTricolor para o meio campo já vestiu o manto! ? Acompanhe a apresentação oficial ao vivo na GrêmioTV: https://t.co/pUsaVLRhLT pic.twitter.com/w4QWZALfTd ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 13, 2025

O meio-campo do clube gaúcho é comandado por Cuéllar e Villasanti. O novo reforço entende que a concorrência pela posição será forte, mas seguirá trabalhando.

"Vai ser uma concorrência difícil, são grandes jogadores. Venho para ajudar. Se ele optar pelos dois como titulares, eu continuar treinando e trabalhando", finalizou.

O Grêmio volta aos gramados neste sábado, contra o Ypiranga, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, no Colosso da Lagoa. A bola rola às 16h30 (de Brasília). A equipe está na liderança do Grupo A, com 14 pontos.