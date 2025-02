Norris diz estar pronto para encarar Verstappen na F-1 em 2025: 'Vou ser um piloto inteligente'

Após terminar a última temporada da Fórmula 1 como vice-campeão e ter a chance de vislumbrar o título com um segundo semestre animador, Lando Norris disse estar pronto para enfrentar o holandês Max Verstappen e brigar, de fato, por sua primeira conquista na categoria. Questionado sobre um provável duelo, ele deu sinais de que está pronto para a missão: "Ser um piloto inteligente. Eu gosto desses momentos em que você tem que tomar decisões rápidas", disse o britânico.

Norris, que neste ano vai disputar a sua sétima temporada de Fórmula 1, mostrou estar mais amadurecido e preparado para os momentos de tensão que surgem durante a temporada. Pelo desempenho que apresentou, o piloto entende que está pronto para se credenciar como um dos protagonistas nas pistas.

"Não preciso sair e provar algo para ele. Não tenho de correr riscos desnecessários e não preciso cair tentando. Não acho que você precise fazer nada especial para tentar derrotar o Max. Tem de ser inteligente e pensar na frente às vezes", afirmou Norris ao jornal inglês "The Guardian".

Ao lado de Oscar Piastri, Norris apresentou resultados que levaram a MacLaren a alcançar o seu primeiro campeonato de construtores em 26 anos. Por conta desse histórico, Andrea Stella, chefe da escuderia, mostrou estar confiante em uma briga direta do britânico com Verstappen.

"Norris definitivamente tem todas as qualidades, habilidades e mentalidade para se tornar um campeão mundial. Eu vi Lando crescendo na última temporada em um ritmo muito rápido. Tem sido um piloto muito consistente", disse.

Ao contrário do ano passado, quando a McLaren teve um início desanimador, este ano as perspectivas são diferentes. Norris se mostrou satisfeito com os primeiros testes do MCL-39, novo modelo da equipe.

"O principal que vai mudar este ano é que o carro está mais consistente e temos chances de somar mais pontos no início (primeiro semestre). Isso vai mudar a disputa (na classificação) lá na frente. O carro é competitivo e estou ansioso por esse desafio", afirmou o piloto.