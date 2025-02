Neymar tem razão ao reclamar da bola do Paulistão? Arnaldo e Casão opinam

Neymar tem razão ao reclamar da qualidade da bola do Paulistão? Os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram a questão no UOL News Esporte desta quinta (13).

O craque detonou a pelota do campeonato após a derrota do Santos para o Corinthians em Itaquera. Crítica reforçada pelo goleiro Hugo.

Arnaldo: 'Neymar pode ajudar muito nessas discussões internas'

Eu falo da bola do Paulista há umas cinco temporadas. É claro que quando um jogador de futebol, inclusive o melhor, reclama do campo ou da bola, a bola estadual de São Paulo e do Rio é ruim.

Ela é ruim e não é só pro goleiro, o goleiro reclama porque a bola desvia muito, pega muito efeito, mas outros jogadores reclamam também.. No caso do Neymar, ele até cita o Filipe Luís, que também reclamou da bola.

O Neymar tem uma série de questões discutíveis e polêmicas na carreira, mas ele pode ser muito importante para algumas discussões internas, porque ele é grande. Pode ser a bola, pode ser não jogar no gramado sintético, que ele não vai jogar. Coisas que ficam escamoteadas e, quando tem jogador grande, ele coloca essas questões publicamente. Isso pode ser útil para a discussão.

Arnaldo Ribeiro

Casão: 'A bola do Paulistão pula muito'

O Neymar pode fazer um bem ao futebol brasileiro cobrando coisas melhores que os outros jogadores. Por exemplo, a bola é ruim. Outros jogadores já acharam a bola ruim há muito tempo, só que eles têm medo de falar e ter represália do clube, represália da Federação. Então, é importante mesmo o Neymar se posicionar e mostrar que a bola é ruim.

Às vezes a bola é muito dura -- ela quica e fica dura. Não é que precisa murchar, é como a bola é feita. Ela quica e fica pulando muito -- a bola de ontem [Corinthians 2 x 1 Santos] pulava muito. Ela picava e subia muito, vinha até perto do joelho, e o cara tinha que dominar de novo. Isso eu percebi ontem no jogo.

Casagrande

Ficou devendo? Santos ainda não fez gol com Neymar em campo, diz Casão

Neymar não tem acrescentado criatividade ao time do Santos, que ainda não marcou com o camisa 10 em campo desde sua reestreia, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O colunista comentou a atuação de Neymar na derrota do Santos por 2 a 1 para o Corinthians em Itaquera.

O Neymar ainda não está conseguindo dar pro Santos a criatividade e a agressividade necessárias, que é aquilo que se espera dele.

Em comparação com o 10 e o 8 do Corinthians, o Garro deixou o Memphis na cara do gol e o Memphis deixou o Yuri Alberto na cara do gol.

Então, você vê a objetividade. Não dá para comparar, porque o Neymar estava parado há mais de um ano.

Casagrande

Na opinião do colunista, o Peixe melhorou após a saída de Neymar e poderia ter chegado ao empate na Neo Química Arena.

O Santos melhora quando o Neymar sai e entra o Soteldo. Aí o Santos muda, faz o gol e quase empata o jogo, né?

E tem uma curiosidade: com Neymar em campo, o Santos não fez nenhum gol desde quando ele entrou.

Casagrande

