Neymar amarga jejum e não repete retornos de Ronaldo, R10, Kaká e Imperador

Neymar segue com números apagados após três jogos pelo Santos e não teve o mesmo protagonismo em campo de outros ídolos brasileiros que tiveram retornos marcantes para o futebol brasileiro.

As voltas dos astros

Neymar passou em branco nos cerca de 190 minutos em que atuou e ainda não venceu em sua volta. Sem nenhuma participação em gol até então, o jogador com recém-completados 33 anos estreou vindo do banco após o intervalo no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e depois foi titular nos dois jogos seguintes, no empate sem gols com o Novorizontino e na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, sendo substituído na marca dos 20 minutos da etapa final.

Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano Imperador, por exemplo, tiveram mais destaque em seus primeiros três jogos após serem repatriados. Os astros retornaram ao Brasil em momentos distintos da carreira, mas registraram números melhores que os do camisa 10 do Peixe —os dados foram retirados da plataforma especializada OGol.

Adriano comemora gol pelo São Paulo em 2008 Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

O Imperador balançou a rede duas vezes, foi titular nos três jogos iniciais e não perdeu em sua primeira volta ao Brasil. Ele marcou os dois gols do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Guaratinguetá, em janeiro de 2008, e também atuou no triunfo sobre Rio Preto e no empate com o Ituano, sem ter sido substituído nem uma vez. Na época, o artilheiro estava prestes a completar 26 anos.

Ronaldo em 2009 pelo Corinthians Imagem: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Já Ronaldo Fenômeno ficou em campo por menos tempo, mas fez dois gols e ficou invicto nas três primeiras partidas pelo Corinthians. Em março de 2009, o ex-atacante não marcou na estreia, mas balançou a rede nos dois compromissos seguintes, sendo decisivo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras e para a vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano. Com 32 anos, atuou por cerca de 130 minutos no somatório e só titular no terceiro compromisso.

Ronaldinho, por sua vez, marcou uma vez e venceu seus três duelos de abertura com o Flamengo. Titular nas três primeiras partidas, em fevereiro de 2011, o Bruxo disputou quase todos os 270 minutos e abriu o placar, de pênalti, na vitória por 3 a 2 sobre o Boavista, em seu segundo duelo após a volta. Ele tinha 30 anos.

O meia fez o único gol do São Paulo no Serra Dourada Imagem: Getty Images

Kaká também balançou a rede uma vez no reinício pelo São Paulo, ficando todo o tempo em campo. Aos 32, o ex-meia reestreou com gol pelo Tricolor na derrota por 2 a 1 para o Goiás, no final de julho de 2014. Ele passou em branco nos dois confrontos seguintes, mas ajudou o time a vencer o Vitória e o Palmeiras.

Além do retorno tímido, Neymar vive um jejum de quase 500 dias sem balançar a rede. Seu último gol foi o primeiro e o único que anotou pelo Al Hilal, em 3 de outubro de 2023. Desde então, o craque sofreu com lesões, ficou muito tempo afastado dos gramados e entrou em campo apenas sete vezes, contando as partidas pelo Santos.

Os três primeiros jogos dos craques em seus retornos

Neymar (2025)

Santos 1 x 1 Botafogo-SP -- 45 minutos em campo, vindo do banco

Novorizontino 0 x 0 Santos -- 75 minutos em campo sendo titular

Corinthians 2 x 1 Santos -- 68 minutos em campo sendo titular

Adriano Imperador (2008)

Guaratinguetá 1 x 2 São Paulo -- 90 minutos em campo sendo titular, com dois gols

São Paulo 1 x 0 Rio Preto -- 90 minutos em campo sendo titular

Ituano 1 x 1 São Paulo -- 90 minutos em campo sendo titular

Ronaldo (2009)

Itumbiara 0 x 2 Corinthians -- 23 minutos em campo, vindo do banco

Palmeiras 1 x 1 Corinthians -- 27 minutos em campo, vindo do banco, com um gol

Corinthians 2 x 1 São Caetano -- 76 minutos em campo sendo titular, com um gol

Ronaldinho (2011)

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu -- 90 minutos em campo sendo titular

Boavista 2 x 3 Flamengo -- 90 minutos em campo sendo titular, com um gol

Flamengo 1 x 0 Resende -- 85 minutos em campo sendo titular

Kaká (2014)