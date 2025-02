Neymar lamenta falhas do Santos em derrota e pede mais "dois ou três" jogos para estar 100%

Neymar não foi capaz de evitar a derrota de 2 a 1 do Santos para o Corinthians, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante até gostou da atuação do Peixe, mas lamentou os erros que custaram os gols dos rivais.

"Acho que começamos muito bem, começamos impor nosso ritmo. Fizemos um bom jogo, mas foram dois detalhes que falhamos e levamos gols. Vamos concertar isso. Temos mais três jogos, mais três finais. Temos que ganhar", disse.

Este foi apenas o terceiro jogo do camisa 10 desde o retorno. O craque afirmou que está se sentindo melhor fisicamente, porém ainda não está 100%.

"Fisicamente estava bem melhor. Me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que vou recuperar a minha forma física 100%, mas daqui dois ou três jogos acho que já vou estar bem. O treinador está pensando em mim em todos os jogos. E eu estou de acordo. Temos mais três finais e eu com certeza vou estar melhor", contou.

Por fim, Neymar voltou a mostrar insatisfação com a bola do Campeonato Paulista, produzida pela Penalty.

"Em relação a bola, ela é bem ruim, com todo respeito a marca. Não sou apenas eu. Ela pinga demais. Pelo gramado que tem o Corinthians e a Vila, ela atrapalha um pouco. Acho que tem que dar uma certa melhorada", relatou.

Com a derrota em Itaquera, o Santos segue fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito", ampliou.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).