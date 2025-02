Neymar foi quem mais driblou e deu passes decisivos em derrota do Santos para o Corinthians; veja números

Neymar disputou o seu primeiro clássico pelo Santos desde o retorno ao Brasil na última quarta-feira, na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O meia-atacante foi titular e ficou em campo por 68 minutos. Ele saiu aos 21 do segundo tempo, sob vaias e xingamentos na Neo Química Arena.

Neste período, o camisa 10 somou duas finalizações (uma no gol), quatro passes decisivos (líder no jogo), quatro dribles certos (líder no jogo), quatro cruzamentos corretos (67% de aproveitamento) e seis de 12 duelos ganhos (50%), segundo dados do Sofascore.

"Fisicamente estava bem melhor. Me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que vou recuperar a minha forma física 100%, mas daqui dois ou três jogos acho que já vou estar bem. O treinador está pensando em mim em todos os jogos. E eu estou de acordo. Temos mais três finais e eu com certeza vou estar melhor", avaliou o craque.

Este foi apenas o terceiro jogo do ídolo do Santos desde a volta. Até o momento, Neymar não conseguiu marcar gols ou dar assistências. Com o astro em campo, aliás, o Peixe ainda não venceu. São dois empates e uma derrota.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).