'Neymar está atrapalhando o time do Santos', dispara RMP

Até o momento, as participações de Neymar têm sido negativas para o time do Santos, avaliou RMP no UOL News, nesta quinta (13).

O comentarista apontou que Neymar está jogando mal e que o Santos subiu de produção contra o Corinthians após a saída do jogador

O Neymar está atrapalhando o time do Santos. Quando o Neymar saiu, o Santos melhorou: fez 2 a 1 e quase chegou ao empate. Teve bola salva em cima da linha pelo Corinthians. O Neymar está muito mal.

Renato Maurício Prado

Corinthians formou um dos melhores trios do Brasil com calotes, detona RMP

Garro, Memphis e Yuri Alberto, do Corinthians, formam um dos trios de ataque mais letais do Brasil, mas ele só foi formado após uma série de calotes do clube, criticou RMP.

Quem está jogando muito bem [além do Flamengo] é o Corinthians, mas só agora que está juntando o trio. O Corinthians joga esse melhor futebol quando junta o melhor trio dele. É um dos trios de ataque mais fortes do futebol brasileiro. Um trio que o Corinthians só tem porque dá calote em todo mundo, porque não teria dinheiro para pagar esse trio normalmente.

Renato Maurício Prado

