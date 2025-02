Neymar encara 2º pior início em gols por clubes, com ataque do Santos dependente de Guilherme

Neymar ainda não marcou no seu retorno ao Santos. Até agora, o atacante jogou três partidas, mas sem estar em campo durante todo o tempo. Mesmo assim, ele já soma 189 minutos, contra Botafogo de Ribeirão Preto, Novorizontino e Corinthians.

A estreia foi o jogo em que ele mais criou mais chances, com finalizações que até levaram perigo. Já em Novo Horizonte, Neymar ficou mais apagado, apesar de ter sido a partida que mais somou minutos jogados (75). No clássico, o camisa 10 santista teve uma boa chance, quando uma bola sobrou para ele dentro da área. Neymar bateu entre marcadores, mas Hugo Souza defendeu.

Ainda retomando o ritmo de jogo, o atacante fica apagado diante de uma marcação constante dos adversários. Para ter a posse, ele precisa recuar e ajudar nas construções de jogadas. A região que ele mais ocupa no campo é entre a área adversária e o meio de campo, caindo pelo lado esquerdo. Isso tem o deixado longe do gol.

O Santos tem, no mínimo, mais três jogos pelo Paulistão: Água Santa (casa), Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora). Coletivamente, até aqui, o ataque santista é muito dependente de Guilherme, que tem oito dos 11 gols já marcados pela equipe.

Com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, o time de Pedro Caixinha está fora da zona de classificação para o mata-mata, somando nove pontos no Grupo B. Guarani e Portuguesa têm 10 cada. Se o Santos não avançar para a próxima fase, só voltaria a disputar jogos oficiais em 29 de março, contra o Vasco, pelo Brasileirão.

COMO FORAM OS PRIMEIROS GOLS DE NEYMAR EM CADA CLUBE

Quando estreou pelo time profissional do Santos, em 2009, três jogos foram o que Neymar precisou para marcar o primeiro gol da carreira. Foi contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista, no Estádio do Pacaembu. Ele fez o terceiro, na vitória por 3 a 0.

No Barcelona, o brasileiro precisou de dois jogos. A estreia foi contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol. O primeiro gol foi marcado no primeiro jogo da Supercopa da Espanha, em empate por 1 a 1 contra o Atlético de Madrid. Depois de um novo empate na partida decisiva, o time catalão foi campeão.

Quando foi para o Paris Saint-Germain, a estreia foi o cartão de visita de Neymar. Uma trapalhada da defesa do Guingamp abriu o placar, com gol contra. O segundo foi com passe do jogador que custou 222 milhões de euros, entre os zagueiros, para Cavani ampliar. Nos minutos finais, o uruguaio devolveu a gentileza, deixando Neymar livre de frente para o gol, dentro da pequena área. Um chute no alto inaugurou a história do brasileiro em Paris.

Já no Al-Hilal, Neymar teve o pior começo, levando em conta o tempo para marcar. Foi somente no quinto de sete jogos pelo clube saudita que ele marcou, contra o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia. Um jogo antes, o santista havia perdido um pênalti. Com os três jogos sem marcar nesta passagem pelo Santos, o camisa 10 tem o segundo pior desempenho em gols no começo por um clube.

Pela seleção brasileira, foi às redes pela primeira vez logo na estreia. Era um amistoso, contra os Estados Unidos, em agosto de 2010. Neymar fez o gol que deu a vitória ao Brasil, por 1 a 0. Desde então, ele se tornou o maior artilheiro da equipe, com 79 gols, dois a mais que Pelé.