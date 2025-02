Rony se despede do Palmeiras: 'Uma história que lembrarei para sempre'

O atacante Rony não joga mais pelo Palmeiras e está a caminho do Atlético-MG. Na tarde desta quinta-feira (13), o jogador se despediu do Verdão através de seu perfil no Instagram. Na publicação, lembrou sua trajetória de quase cinco anos no clube e agradeceu à torcida.

"Bem, eu não sou muito bom com despedidas, mas foram quase cinco anos de uma história que lembrarei para sempre na minha vida. Poderia falar dos títulos, das marcas importantes, dos gols de bicicleta, da ida para a Seleção, mas, no meio de tudo isso, tem algo que sempre falou mais alto para mim: o orgulho de vestir essa camisa e fazer parte da família Palmeiras", escreveu Rony.

Rony chegou ao Palmeiras sem 2020 e desde então disputou 284 jogos, marcou 70 gols e deu 32 assistências. Além disso, conquistou 11 títulos. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), quatro Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O atleta, que vestia a camisa 10 do Verdão, deixa o Palmeiras como maior artilheiro do clube na Libertadores, com 22 bolas na rede. No Palmeiras, viveu altos e baixos. No último ano, foi o jogador que entrou em campo mais vezes, com 63 participações em jogos e dez gols marcados.

Na tarde desta quinta-feira, Rony viajou para Belo Horizonte, onde irá realizar os exames médicos e assinar o contrato com o Galo. No time mineiro, ele reencontrará Gustavo Scarpa, Deyverson e Gabriel Menino, ao lado de quem jogou no Verdão nos últimos anos.

Veja a declaração de Rony ao se despedir do Palmeiras

"Bem, eu não sou muito bom com despedidas, mas foram quase cinco anos de uma história que lembrarei para sempre na minha vida.

Poderia falar dos títulos, das marcas importantes, dos gols de bicicleta, da ida para a Seleção, mas, no meio de tudo isso, tem algo que sempre falou mais alto para mim: o orgulho de vestir essa camisa e fazer parte da família Palmeiras.

Meu muito obrigado a cada torcedor que esteve ao meu lado e acreditou em mim, obrigado a cada funcionário e aos meus companheiros, sem vocês nada disso seria possível. Estou saindo com a sensação de que sempre dei meu melhor por esse clube, pois o Palmeiras é gigante e merece o máximo de dedicação e respeito. Que Deus abençoe cada um de vocês sempre".