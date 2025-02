Milly: Santos melhorou sem Neymar, mas ele ainda pode deslanchar

O Santos melhorou no clássico contra o Corinthians após a saída de Neymar, mas o craque está em fase de adaptação e ainda pode deslanchar em sua volta ao clube, opinou a colunista Milly Lacombe no De Primeira.

Ontem, quando ele saiu, o time do Santos melhorou. Essa análise não quer dizer que ele não vai deslanchar.

Ele não estava apto a participar de campeonatos no Oriente Médio por não ter físico para isso, ele está fora de ritmo. Quem achou que ele ia chegar chegando, se enganou.

A festa em torno dele foi porque a gente quer o craque de volta, a gente quer essa ousadia, eu quero esse chapéu pro lado, eu quero ver o Brasil em campo nos pés dele, mas ainda não aconteceu.

Milly Lacombe

O Santos tomou dois gols de Yuri Alberto e diminuiu o placar com Guilherme no fim, quando Neymar já não estava mais em campo.

Segundo Milly, embora o Peixe não tenha feito gol com Neymar em campo desde a reestreia, é preciso ter paciência com o retorno do craque aos gramados após a grave lesão no joelho.

Ficou muito evidente para mim que quando ele saiu o Santos melhorou. Essa é uma análise que tem que ser feita. Isso não quer dizer que ele não vai mais ser titular.

A gente está numa fase das nossas vidas que a gente quer tudo pra amanhã. Não vai acontecer amanhã, mas talvez aconteça.

Milly Lacombe

Drible de Neymar em Garro foi 'cinema' ou improdutivo? PVC e Hernan debatem

O drible de Neymar em Garro — um quase chapéu com o lado externo do pé na região central do campo — no clássico entre Santos e Corinthians foi um lance de cinema ou improdutivo? Os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho divergiram sobre o tema no De Primeira.

O lance foi um dos destaques do clássico que terminou com a vitória do Timão sobre o Peixe, com direito a um golaço construído pelo trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Enquanto Hernan classificou o drible como "cinema puro", PVC destacou que o lance foi bonito, mas "não levou a lugar nenhum" e foi "improdutivo".

Assista ao vídeo:

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: