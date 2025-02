Memphis e Augusto vão ao vestiário do Santos encontrar Neymar após clássico

O atacante Memphis Depay e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foram ao vestiário do Santos depois do clássico desta quarta-feira (12), vencido pelo Timão por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Memphis e Neymar são amigos dos tempos em que viveram na Europa. O holandês, inclusive, demonstrou publicamente sua felicidade por ter o amigo jogando no futebol brasileiro. Quando o Santos apresentou Neymar com festa na Vila Belmiro, Depay enviou uma mensagem de vídeo exibida em telão.

"O Memphis é um amigo que o futebol me deu. A gente se conhece há muito tempo", disse o astro santista durante entrevista na zona mista do estádio corintiano. "Quando ele me perguntou sobre o que era vir para cá, o que era vir para o Corinthians, eu falei que era para ele vir sentir o que é o Brasil, o carinho da torcida. É um cara que eu gosto muito, admiro. A gente tem uma amizade muito bonita. Infelizmente ele levou a melhor, mas no próximo vou estar 100%."

Augusto Melo, por sua vez, aproveitou a presença do craque no estádio em Itaquera e levou alguns membros de sua família ao vestiário, assim como outros dirigentes. Outros atletas corintianos também cumprimentaram o santista, a exemplo do que tem acontecido nos demais jogos do Paulistão, quando adversários até pedem fotos com o jogador.

Durante o jogo, os dois camisas 10 já havia mostrado a amizade. Quando se encontravam em campo, não raro foi ver trocas de risos. Ainda no primeiro tempo, o holandês se estranhou com o goleiro santista, Gabriel Brazão. Depois, Neymar o 'cobrou' em tom de brincadeira.

Quando Neymar atuava pelo PSG, da França, Memphis também disputava a liga francesa, mas pelo Lyon. Eles nunca chegaram a jogar juntos. Os dois até vestiram a camisa do Barcelona, mas em temporadas diferentes.

Ainda antes da confirmação oficial do retorno de Neymar, o atacante do Corinthians já havia postado uma foto em suas redes sociais com o brasileiro. Já quando foi Memphis que veio ao Brasil, o holandês pediu conselhos a Neymar sobre a cultura brasileira.

Essa foi a sétima vez em que se enfrentaram, a primeira no Brasil. Foram, ainda, cinco jogos pelo Campeonato Francês e um pela Copa da Liga Francesa. Ao todo, são quatro vitórias de Neymar, duas de Memphis e um empate.

Mesmo com vantagem no histórico para Neymar, quem se deu melhor nesta noite foi o holandês. Após a vitória no clássico, o Corinthians tem 25 pontos e lidera o Grupo A e a classificação geral. Na próxima rodada, o time encara a Portuguesa. Já o Santos é o terceiro do Grupo B, com 9 pontos. O próximo compromisso é contra o Água Santa, na Vila Belmiro.