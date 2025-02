Mattos: Globo negocia com DAZN para transmitir o Super Mundial

A Globo abriu negociações com a DAZN, que detém os direitos de transmissão do Super Mundial, para exibir a competição no Brasil, informou Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (13).

O colunista disse que a emissora brasileira rejeitou a negociação direta com a Fifa, pois entendeu que o valor pedido pela entidade máxima do futebol era alto demais.

A Globo já negocia com a DAZN para comprar o sub-licenciamento e tentar transmitir o Mundial. Já tem essa negociação. A Fifa negociou inicialmente com todas as TVs e chegou na Globo um valor que era de Copa do Mundo. A Globo disse: 'Isso não dá'. A Fifa voltou atrás, fez a venda para a DAZN com abertura para sub-licenciar para vários países. E já tem a negociação com a Globo.

Rodrigo Mattos

