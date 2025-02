'Abaixar a cabeça e falar menos', diz Luciano após empate do São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Luciano não escondeu a tristeza com o empate do São Paulo contra o Velo Clube por 3 a 3, nesta quinta-feira (13), pelo Paulistão. O atacante, autor de dois gols no jogo, avaliou que é momento de "falar pouco".

É bom [ter o nome gritado]. Isso motiva e incentiva o jogador. Mas, infelizmente, saímos com empate, que deixa um gosto de derrota. Agora é abaixar a cabeça, falar um pouco menos e seguir trabalhando.

É difícil porque a gente conseguiu fazer 3 gols, mas sofremos 3 gols. Todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo para, no próximo jogo, a gente sair vitorioso, que vai ser um clássico difícil. Mas agora é levantar a cabeça e seguir. Luciano ao UOL Play

São Paulo cede empate

O São Paulo esteve três vezes à frente do Velo Clube, mas acabou cedendo o empate. O gol derradeiro do time de Rio Claro, nos acréscimos, foi o balde de água fria na comemoração são-paulina no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O São Paulo ainda não garantiu sua vaga nas quartas de final. O Tricolor chegou aos 15 pontos, mas ainda não conseguiu abrir a distância suficiente para o Noroeste — que tem nove — a três rodadas do fim. A vitória teria garantida a vaga.