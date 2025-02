Liverpool e Everton fazem comunicado conjunto para condenar atos racistas contra Doucuré

Everton e Liverpool deixaram a tradicional rivalidade de lado e emitiram um comunicado conjunto nesta quinta-feira, após empate de 2 a 2, em compromisso válido pelo Campeonato Inglês, para manifestar seu repúdio aos atos racistas contra o meia Abdoulaye Doucuré após o jogo da última quarta.

A partida terminou em confusão por causa do gol assinalado por Tarkowski nos acréscimos, que determinou a igualdade no placar. O resultado desencadeou uma briga generalizada e Doucuré (pelo Everton) e Curtis Jones (Liverpool) receberam cartão vermelho.

No entanto, Doucuré se tornou alvo de racismo por parte de alguns torcedores, segundo informações do jornal inglês "The Sun". Diante do comportamento reprovável vindo das arquibancadas os dois clubes se manifestaram.

"O Liverpool FC e o Everton FC estão cientes (e condenam nos termos mais fortes possíveis) os abusos racistas sofridos por Abdoulaye Doucuré após o clássico de Merseyde na quarta-feira à noite. Tal abuso é repreensível e não será e nem deve ser tolerado", diz parte do trecho do comunicado.

A nota informa que as duas agremiações vão estar à disposição da polícia a fim de achar e punir os envolvidos no episódio.

"Juntos os dois clubes trabalharão com a polícia de Merseyde, que está conduzindo uma investigação com o objetivo de identificar os indivíduos responsáveis", complementa o informativo.

As duas equipes vivem situações distintas na classificação do Campeonato Inglês. Mesmo deixando a vitória escapar nos acréscimos, o Liverpool está numa posição confortável no torneio.

A equipe do técnico Arne Slot lidera a competição de forma isolada, soma 57 pontos e tem sete de vantagem sobre o Arsenal, o segundo colocado. Já o Everton trabalha para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O clube aparece na 15ª posição e contabiliza 27 pontos.