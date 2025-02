'Jogador não tem educação esportiva', diz Bodão após briga em Fla x Bota

A confusão generalizada após Flamengo x Botafogo pode ser explicada pela falta de educação esportiva dos jogadores brasileiros, opinou Bodão, no Fim de Papo, nesta quarta (12).

Para o comentarista, essa foi mais uma demonstração de que os futebolistas brasileiros não ajudam a melhorar as partidas, exagerando nas faltas, na reclamação com a arbitragem e nas discussões em campo, por exemplo.

O jogador brasileiro não tem educação esportiva. Não tem. Eles não contribuem em nada para o espetáculo, só querem levar vantagem, simulam, enchem o saco do árbitro o jogo inteiro, querem apitar, discutem toda hora, excesso de faltas. Você vê grandes jogos, como Real Madrid x City, quase não tem falta, ninguém simula, ninguém reclama do juiz.

Marco Antônio Rodrigues

Santos estará na semi do Paulista mesmo não jogando nada, dispara Vitão

Mesmo pontuando pouco no Paulistão, o Santos deve estar entre os semifinalistas, avaliou Vitor Guedes.

A situação do Santos é mais fácil [que a do Palmeiras] porque no grupo do Palmeiras tem o São Bernardo, que é um bom time e pontua muito. O grupo do Santos tem Guarani, Portuguesa e Bragantino pontuando pouco. E o Santos já fez os três clássicos. [...] Mesmo jogando nada, o Santos estará na semifinal.

Vitor Guedes

Corinthians é maior favorito ao título paulista, crava Vitão após clássico

A vitória por 2 a 1 sobre o Santos e a boa atuação fazem do Corinthians o grande favorito ao título paulista hoje, declarou Vitor Guedes.

O Corinthians é sim o maior favorito ao título hoje. Eu até estava dizendo Corinthians e Palmeiras, mas hoje o Palmeiras não sabe nem se vai chegar nas quartas de final. Então, hoje o Corinthians é o favorito, mas não é uma barbada. Não será zebra se São Paulo ou Palmeiras forem campeões.

Vitor Guedes

