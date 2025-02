João Martins analisa fase do Palmeiras e explica ausência de Estêvão como titular: "Passou mal"

O Palmeiras venceu a Inter de Limeira na noite desta quinta-feira, por 3 a 0, com gols de Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez. Joia do Palmeiras, Estêvão começou a partida no banco de reservas. João Martins, que comandou a equipe na ausência de Abel, revelou que a Cria da Academia passou mal na noite anterior e por isso não foi titular.

"O Estêvão passou mal à noite, chegou febril ao CT. Durante o dia tentamos fazer com que ele se sentisse o melhor possível, mas só conseguimos energia para 30 minutos. Foi uma questão porque ele estava febril e não quisemos arriscar nada porque ele não estaria 100%. Conseguimos tê-lo no máximo que conseguia, que era 30 minutos", revelou.

Estêvão atuou por cerca de 30 minutos. Ele foi acionado no banco aos 28 e entrou no lugar de Veiga. O camisa 41 ainda participou de boa jogada, levando perigo à meta da Inter de Limeira.

O Verdão entrou em campo pressionado e estava a cinco pontos de distância da Ponte Preta, que ocupa a última vaga para as quartas de final, na segunda posição do Grupo D. Com a vitória, o Alviverde diminuiu essa distância para dois pontos. João Martins avaliou a situação e elogiou o desempenho da equipe.

"Foi um jogo bem conseguido, estivemos bem, dinâmicos, intensos, nos defendemos bem. Conseguimos nos impor. Pena que nos primeiros 30 minutos tivemos três ou quatro bolas que podíamos ter saído com mais qualidade, mas o campo começou a ficar pesado, os jogadores tiveram mais dificuldades pelo contexto do campo. Pena não termos mais qualidade nessas saídas e ter feito o terceiro gol mais cedo", declarou.

"Temos essa ambição, claro (de ganhar o título). Sabemos que não dependemos só de nós. Podemos ganhar os três jogos e mesmo assim ficarmos fora. Mas vamos dar nosso melhor nesses três jogos, tentar fazer nossa parte. Um jogo de cada vez, sabendo da dificuldade do jogo de domingo. Temos que correr atrás, sabendo que precisamos da ajuda dos outros. Mas temos que pensar só em nós e fazer nossa parte, que é ganhar os três pontos domingo", finalizou.

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o São Paulo, pela décima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.