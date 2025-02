João Fonseca vence Federico Coria de virada e avança às quartas do Aberto da Argentina

João Fonseca está nas quartas de final do Aberto da Argentina. Nesta quinta-feira, em Buenos Aires, o brasileiro venceu de virada o argentino Federico Coria, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2.

João agora espera pelo adversário das quartas de final, que será o vencedor do duelo entre Mariano Navone e Holger Rune. Os tenistas entram em quadra ainda nesta quinta-feira.

Coria é o segundo argentino eliminado por Fonseca na competição. Antes dele, o brasileiro bateu Tomás Etcheverry por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3) na fase de 32.

Just call him Wow Fonseca ? The 18-year-old outguns Coria 2-6 6-4 6-2 to earn a third ATP quarter-final spot@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/suGpJA2xcv ? ATP Tour (@atptour) February 13, 2025

João Fonseca encontrou dificuldades no começo do jogo e não conseguiu superar Coria no primeiro set. O argentino foi superior ao brasileiro e fechou a primeira parte do duelo em 6/2.

Precisando vencer para seguir na competição, Fonseca melhorou no segundo set. O brasileiro não teve vida fácil contra Coria, que impôs dificuldades ao longo da etapa, mas conseguiu ganhar por 6/4 e levou o jogo para o terceiro set.

O argentino venceu o primeiro game do derradeiro set, mas Fonseca conseguiu a virada e abriu 3 a 1 no placar. Coria diminuiu a diferença, mas o brasileiro seguiu com o controle da partida. João conseguiu três match points no último game, conquistando a vitória no segundo.