Jared Cannonier projeta vitória por nocaute sobre Gregory Robocop no UFC Vegas 102

Vindo de duas derrotas consecutivas, Jared Cannonier retorna ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (15), para espantar a má fase e voltar ao caminho das vitórias. Escalado para enfrentar o brasileiro Gregory 'Robocop' Rodrigues na luta principal do UFC Vegas 102, o veterano lutador americano, ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) da liga, parece ter definido como meta vencer e convencer.

Em entrevista ao canal 'Sportskeeda MMA Originals', do 'Youtube', Cannonier mostrou ousadia ao projetar uma vitória por nocaute sobre Robocop no 'main event' do UFC Vegas 102. E o americano ainda foi além e previu em que momento do combate seu triunfo sobre o brasileiro - que chega embalado por três triunfos seguidos - se concretizará.

"Eu planejo nocauteá-lo, acho que vai ser um TKO (nocaute técnico), possivelmente no segundo ou terceiro round. Ele costuma desacelerar um pouco. Estou trabalhando duro no meu cardio para que isso não seja um problema. Meu plano é não receber nenhum dano, ser difícil de atingir e atingi-lo o máximo possível. Estou sempre torcendo pelo melhor, minhas últimas duas lutas não foram nesse caminho. Mas eu estou sempre esperando o melhor. Eu estou sempre trabalhando e treinando para melhorar, e para trazer o melhor que está na minha mente para a realidade", afirmou Cannonier.

Vaga no top 10 em jogo

Além de voltar à coluna das vitórias e espantar o fantasma da má fase de resultados, Jared Cannonier terá outra importante missão no sábado, contra Gregory Robocop, na luta principal do UFC Vegas 102. Atual sétimo colocado no ranking dos pesos-médios, o veterano de 40 anos estará defendendo sua posição no top 10 da divisão contra um atleta que sequer está ranqueado neste momento. Portanto, uma nova derrota pode levar a uma queda significativa do americano na tabela de classificação da categoria.