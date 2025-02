Irritada com juízes, Jacqueline Cavalcanti promete buscar nocaute no UFC Vegas 102

Depois de vencer três lutas seguidas por pontos, as duas últimas na decisão dividida dos juízes, Jacqueline Cavalcanti tem um objetivo em mente para seu compromisso no UFC Vegas 102, neste sábado (15): conquistar sua primeira vitória por nocaute na organização. Para isso, a atleta brasileira naturalizada portuguesa terá que superar a americana Julia Avila - uma oponente com o estilo de jogo perfeito para que sua meta seja alcançada, na visão da lutadora nascida em São Paulo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jacqueline revelou que ficou incomodada com as pontuações atribuídas pelos jurados nas suas duas últimas lutas no octógono, nas quais acredita ter feito o suficiente para garantir triunfos tranquilos - e de forma unânime - nas papeletas dos juízes. Sendo assim, ciente da imprevisibilidade na avaliação dos profissionais responsáveis por pontuar os combates, a peso-galo (61 kg) promete buscar um nocaute a todo custo neste sábado.

"Nocautear. Esse vai ser o objetivo agora (para evitar decisões divididas). Quando eu lutei com a brasileira, com a Josi (Nunes), ficou uma luta 'taca, taca', mas mesmo assim eu não vi ali uma decisão dividida. Mas contra a (francesa) Nora Cornolle, na França, em Paris, eu fiquei com muita raiva, fiquei muito chateada mesmo. Decisão dividida? Eu dei um knockdown nela! (Agora) Eu falei assim: 'Ok, então essa luta vai ser para nocautear'", declarou Jacqueline.

Matchup favorável

Confiante, a brasileira entende que o casamento do seu estilo de luta com o de Julia Avila pode ser o ideal para conquistar seu primeiro nocaute no UFC. Isso porque Jacqueline espera que sua adversária mantenha a agressividade demonstrada em outros combates e, assim, abra brechas para que seus golpes encontrem o destino desejado.

"A Julia tem um jogo de colocar muita pressão explosiva para frente e parece que ela tem um bom jiu-jitsu também. Mas isso de explodir para frente, para mim, é natural desde o kickboxing, que as meninas sempre explodiram muito. Então, nós trabalhamos muito bem para isso, e vai ser um nocaute, tenho certeza. Ela vai vir 'gulosa' e eu vou com muita vontade de nocautear", projetou a peso-galo.

Aos 27 anos de idade, Jacqueline Cavalcanti compete no MMA profissional desde 2018 e, até o momento, soma oito vitórias - três delas por nocaute - e apenas uma derrota em seu cartel. A brasileira naturalizada portuguesa chegou ao UFC credenciada pelo título peso-galo do 'LFA' e, desde sua estreia na liga, venceu seus três primeiros compromissos no octógono mais famoso do mundo, contra Zarah Fairn, Josiane Nunes e Nora Cornolle, respectivamente.