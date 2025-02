Internacional vence São Luiz e garante vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho

O Internacional carimbou a classificação à semifinal do Campeonato Gaúcho, ao derrotar o São Luiz por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela penúltima rodada. O equatoriano Enner Valencia entrou no decorrer da partida para se transformar no principal destaque com um gol e uma assistência.

A busca do Inter agora é garantir a melhor campanha entre os classificados. O time colorado tem 17 pontos, contra 16 do Juventus e 14 do Grêmio, times que também já se garantiram na semifinal. A última vaga sairá entre Caxias e Ypiranga.

Do outro lado, o São Luiz, neste momento, seria obrigado a disputar o Quadrangular do Rebaixamento O time de Ijuí é o lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos.

Em busca da classificação antecipada, o Inter começou a partida com postura agressiva e logo assumiu o controle do jogo. Pressionando a saída de bola, o time colorado aproveitou um erro de Rafael Goiano para abrir o placar cedo. Aos 12 minutos, Vitinho recuperou a posse, avançou com liberdade e bateu firme, sem chances para Medina.

Com a vantagem, o time visitante administrou o ritmo da partida, trocando passes e explorando os espaços diante de um São Luiz acuado, que encontrava dificuldades para passar do meio de campo.

Porém, na primeira oportunidade real que teve, o São Luiz foi eficiente. Aos 31, Matheuzinho cobrou falta na área, a defesa colorada não conseguiu afastar, e Rafael Goiano apareceu para se redimir, mandando para as redes e empatando a partida.

O gol animou os donos da casa, que quase viraram aos 43, quando Márcio Duarte arriscou um chute forte de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão. O Inter não demorou a responder, e Alan Patrick tentou recolocar o time na frente, mas parou em boa defesa de Medina.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento, com as duas equipes se estudando e evitando se expor. O Inter, mais organizado, soube esperar o momento certo para atacar e foi eficiente quando teve a chance. Aos 21, Borré fez o pivô e deixou Valencia em ótima posição. Com categoria, o atacante dominou e finalizou com precisão para recolocar o time colorado em vantagem.

O gol deu ainda mais confiança ao Inter, que passou a dominar completamente a partida. Três minutos depois, Valencia apareceu novamente, desta vez para construir a jogada. Após receber um lançamento preciso, avançou pela direita e serviu Wanderson, que apenas empurrou para o fundo da rede, ampliando para 3 a 1.

O próprio Wanderson quase transformou a vitória em goleada ao acertar a trave em mais uma boa finalização, mas o placar não mudou. Com uma atuação segura na etapa final, o Inter confirmou o triunfo e garantiu mais três pontos na competição.

Na última rodada, o São Luiz enfrenta o Guarany de Bagé no sábado, às 16h30, no estádio Estrela D’Alva. No mesmo dia e horário, o Inter recebe o Monsoon, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

SÃO LUIZ 1 X 3 INTERNACIONAL

SÃO LUIZ - Guilherme Medina; Muriel, Rafael Goiano, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Gabriel Davis (Diego Gabriel) e Gabriel Pereira (Maikon Aquino); Adailson (Julio César), Da Silva (Marlon Martins) e Matheuzinho. Técnico: Iarley.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Ronaldo (Enner Valencia) e Alan Patrick (Bernardo Jacob); Vitinho (Wanderson), Borré e Wesley (Carbonero). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Vitinho, aos 12 e Rafael Goiano, aos 31 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia, aos 21, e Wanderson, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernand, Ronaldo e Roger Machado (Internacional)

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - 19 de Outubro, em Ijuí (RS).