Palmeiras sobrevive sem Estêvão, vence Inter e respira no Paulistão

Imagem: IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, nesta quinta-feira (13), no estádio Major José Levy Sobrinho, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Flaco López, Gustavo Gómez e Maurício marcaram os gols do triunfo palmeirense. A equipe reencontrou a vitória após dois empates nos últimos dois jogos: contra Corinthians e Água Santa.

Time de Abel Ferreira jogou bem seu principal jogador: Estêvão. O garoto começou a partida no banco de reserva e viu seus companheiros fazerem uma partida segura contra uma das equipes mais frágeis da competição. Estêvão entrou no final do 2º tempo e jogou por cerca de 15 minutos. Durante a temporada passada, o time sofreu muito sem ele.

O resultado faz o Palmeiras respirar na busca pela classificação para a próxima fase. Com o triunfo, o Alviverde foi a 16 pontos, ainda em terceiro no Grupo D. O líder São Bernardo tem 19, a vice Ponte Preta tem 18, e o Velo Clube é o quarto com 5.

A Inter de Limeira segue em busca da primeira vitória na competição. São apenas seis pontos conquistados na competição (seis empates e três derrotas) na lanterna do Grupo A, e a equipe luta contra o rebaixamento no estadual.

O Alviverde volta a campo no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Allianz Parque.

Já a Inter joga no mesmo dia, mas às 16h (de Brasília), contra o Velo Clube, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.

Palmeiras aproveita fragilidade da Inter e constrói vantagem

Maurício comemora gol marcado pelo Palmeiras contra a Inter de Limeira no Paulistão Imagem: IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO

Abel Ferreira escalou um time sem Estêvão entre os onze iniciais, e Facundo Torres e Maurício foram os responsáveis pelas principais jogadas no ataque.

Maurício marcou um belo gol de cobertura após lançamento de Gustavo Gómez, e dois minutos depois Facundo só não ampliou por causa de uma grande defesa do goleiro Igo Gabriel.

O Alviverde não sufocou a equipe do interior, mas pouco sofria na defesa e foi eficiente quando chegou ao ataque. Flaco López ampliou de cabeça na reta final do 2º tempo e deu tranquilidade ao time, que ainda fez o terceiro com Gómez.

Lances importantes

Maurício faz golaço de cobertura para o Palmeiras. Aos 15 minutos do 1º tempo, Gustavo Gómez fez lançamento do campo de defesa para Flaco López, o argentino brigou com o zagueiro, e a bola sobrou para Maurício. O meia viu o goleiro adiantado e deu um toque por cima para encobrir Igo Gabriel. Golaço.

Facundo Torres quase faz o segundo gol do Palmeiras. Aos 17, Facundo fez boa jogada individual e finalizou com força no canto. Igo Gabriel se esticou todo e fez grande defesa.

Flaco López, de cabeça, amplia para o Palmeiras. Aos 44, Veiga cobrou escanteio na entrada da pequena área, Flaco cabeceou forte e superou Igo Gabriel. 2 a 0.

Flaco López finaliza com muito perigo. Aos 5 minutos do 2º tempo, Piquerez disparou pelo lado esquerdo e achou passe para Flaco dentro da área. O atacante chutou cruzado, e ela passou muito perto do travessão.

Gustavo Gómez faz o terceiro do Palmeiras. Aos 20 minutos do 2º tempo, Raphael Veiga cobrou falta da ponta esquerda na cabeça de Gustavo Gómez. O paraguaio cabeceou sozinho praticamente na marca do pênalti e fez o terceiro.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 x 3 PALMEIRAS

Data e horário: 13 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 9ª rodada do Campeonato Paulista

Local: estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Alysson, Eduardo Porto, Marlon e Rhuan (INT)



Gols: Maurício, aos 15 minutos do 1° tempo, Flaco López, aos 44 minutos do 1º tempo, e Gustavo Gómez, aos 20 minutos do 2º tempo (PAL);

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Eduardo Porto, Carlão, Alysson (Rafael Silva) e Leocovick; Marlon, Bernardo (Flávio), Albano (Carrillo) e Rhuan; Alex Sandro (Pablo Diogo). Técnico: Márcio Fernandes.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Estêvão); Facundo Torres, Maurício (Allan) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

