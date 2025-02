Inter de Limeira x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Inter de Limeira e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida terá transmissão da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras busca entrar na zona de classificação para as quartas de final. Atual tricampeão estadual, o Verdão está na terceira posição do Grupo D, com 13 pontos.

A equipe dirigida por Abel Ferreira vem de duas partidas seguidas sem vitória. Após o empate contra o Corinthians, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Água Santa.

Já a Inter de Limeira ainda busca a primeira vitória. O Leão vem de um empate em 0 a 0 contra o São Paulo.

