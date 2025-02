Hugo reforça crítica de Neymar à bola e vê gramado da Arena do Corinthians longe do ideal

O goleiro Hugo Souza reforçou a crítica feita por Neymar sobre a bola do Campeonato Paulista. O camisa 10 do Santos saiu falando mal do objeto após a derrota para o Corinthians, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

O meia-atacante reclamou da bola e disse que ela "quica demais". O goleiro do Corinthians concordou com a avaliação do craque.

"A bola é horrível. Desculpa a expressão, mas é horrível", disse o jogador do Timão.

O arqueiro ainda admitiu que o gramado da Neo Química Arena, avaliado como um dos melhores do país, não se encontra nas melhores condições.

O campo visualmente aparentava estar em bom estado, exceto pela região das pequenas áreas. Estas regiões apresentavam alto desgaste.

"O jogo poderia ter sido melhor por alguns aspectos. Nosso campo ainda não está na melhor condição. Pode melhorar e vai melhorar. Sempre foi referência no Brasil, visto como o melhor gramado, e hoje talvez não seja. E isso atrapalha a qualidade do jogo", afirmou Hugo Souza.

Raniele foi outro a criticar o gramado da Arena. Ele vê o campo "abaixo" do ano passado e cobrou melhorias, ainda mais visando privilegiar os jogadores mais técnicos do time, como Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

"Sem dúvidas está abaixo do que estava no passado. Temos falado isso há alguns jogos. Às vezes você está conduzindo a bola e dá um tapa, ela está deslizando normal, depois ela bate em alguma coisa e acaba quicando, bate na sua canela. Acho que para um time com tantos jogadores técnicos, como o Garro, o Memphis, Yuri, Coronado, o próprio Carrillo, é importante ter o campo nas melhores condições. Com certeza está abaixo a qualidade. Espero que possa corrigir isso logo", avaliou.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão.