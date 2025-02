Guilherme cita ponto positivo para tirar da derrota, mas liga alerta no Santos para três finais

O Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, fora de casa. Autor do único gol dos visitantes, Guilherme viu com bons olhos a atuação do Peixe, mas lamentou os vacilos defensivos.

"Era um jogo que poderia mudar todo nosso parâmetro no campeonato. Fizemos um grande jogo. Fizemos um grande primeiro tempo. O Corinthians teve uma bola que escapou e acabaram fazendo o gol. Isso dificultou as coisas. Depois tomamos o segundo. Foram erros de posicionamentos. Isso acarretou no jogo. Fica difícil correr atrás", disse.

"Não vencer o clássico com certeza nos traz uma tristeza e preocupação. Mas temos que ser agarrar em algo bom. E foi o nosso desempenho. Antes do gol deles, estávamos melhores. É se apagar no desempenho e marcar um pouco melhor para parar de tomar esses gols", ampliou.

Agora, o foco do atacante é nas últimas três rodadas da competição. O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação no momento.

"É um alerta que está ligado. São três finais, duas em casa. Precisamos vencer esses dois jogos seguidos e buscar uma vitórias em Limeira para não correr riscos e classificar", comentou.

O Santos aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).