Giro: Vila Nova empata com Brasiliense pela ida das quartas de final da Copa Verde

Nesta quinta-feira, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Verde, o Vila Nova visitou o Brasiliense no Estádio Elmo Serejo Farias e empatou por 1 a 1. O placar foi aberto por Leonardo, enquanto Keynan igualou o marcador para os mandantes.

Com o resultado, o Vila Nova necessita de uma simples vitória como mandante para avanças à semifinal da competição. Do mesmo modo, mas longe de seu estádio, o Brasiliense terá que vencer o duelo. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O novo confronto entre as equipes acontece na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Os gols

O placar foi aberto pelo Vila Nova, aos 37 minutos da etapa inicial. Após o escanteio cobrado por Lucas Sena, Leonardo subiu muito bem de cabeça para desviar ao fundo das redes.

Já aos 11 da etapa final, Kaynan pegou o rebote dentro da área para deixar tudo igual no marcador.

Em outro duelo válido pelas quartas da competição, o Paysandu recebeu o Manaus no Estádio Leônidas Sodré de Castro e empatou sem gols.

Assim, a equipe que triunfar na volta, vai à semifinal. Em caso de um novo empate, as equipes decidirão a vaga nas penalidades. O jogo acontece somente no próximo dia 26 (quarta-feira), às 21h, na Arena da Amazônia.

Goiás bate Aparecidense pelo Goiano

O Goiás, por sua vez, visitou a Aparecidense nesta quarta-feira, no Estádio Annibal Batista de Toledo, e venceu por 1 a 0, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Goiano. O gol foi marcado por Lucas Lovat.

Com o triunfo, o Esmeraldino pulou para a quinta colocação, com 13 pontos. Do outro lado, a Aparecidense seguiu na nona posição, com os mesmos nove conquistados.

CSA goleia Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste

Já pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o CSA duelou com o Sampaio Corrêa no Estádio Rei Pelé e goleou por 4 a 0. Os tentos foram anotados por Guilherme, Alvaro e Igor Ruan (2).

Com o resultado positivo, o CSA chegou na vice-liderança, com seis pontos, um a menos em relação ao Bahia. Já o Sampaio Corrêa seguiu em situação delicada. A equipe é a lanterna, com somente um somado.

Em jogo de seis gols, Chapecoense bate Figueirense pelo Catarinense

A Chapecoense visitou o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada do Campeonato Catarinense, e venceu por 4 a 2, com gols de Giovanni Augusto, Marcinho (2) e Bruno Leonardo. Do lado adversário, Nicolas e João Lucas diminuíram.

A Chape chegou a 14 pontos, na terceira posição. O time possui quatro a menos em relação ao Avaí, líder do campeonato. Já o Figueirense seguiu em quinto, com 12 somados.