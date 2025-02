Fortaleza informa rescisão contratual com Thiago Galhardo, e meia agradece passagem pelo clube

Nesta quinta-feira, por meio de nota oficial, o Fortaleza anunciou a rescisão contratual com Thiago Galhardo. O vínculo entre o meia e o Leão do Pici era válido até o fim de 2025. Em suas redes sociais, o jogador de 35 anos agradeceu ao clube cearense.

Contratado junto ao Internacional na metade de 2022, Thiago Galhardo disputou 100 partidas pelo Fortaleza, nas quais balançou as redes 27 vezes e distribuiu nove assistências. Com a camisa do clube, o atleta conquistou dois títulos: Campeonato Cearense (2023) e Copa do Nordeste (2024).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Esporte Clube (@fortalezaec)

"A vida é feita de ciclos, e tudo tem um começo, meio e fim. Chegou o momento de me despedir do Fortaleza, clube onde fui extremamente feliz e que vou carregar para sempre no meu coração. Agradeço a todos: funcionários, diretoria, jogadores, torcedores e, principalmente, à comissão técnica. Obrigado por me trazer alegria de jogar, por entender e me respeitar em todos os momentos", declarou Galhardo em seu Instagram.

"Espero ter retribuído, de alguma maneira, e também ser lembrado com carinho por todos. Estarei torcendo por vocês! Obrigado, Fortaleza", completou o meia, agora livre no mercado de transferências.

Foto: Reprodução / Instagram - @tgalhardo

Com passagens por outros grandes clubes em seu currículo, dentre eles Vasco, Internacional e Celta de Vigo, Thiago Galhardo foi importante ao marcar sete gols durante a arrancada histórica do Fortaleza em 2022, quando o clube saiu da zona de rebaixamento e se classificou para a Libertadores da temporada seguinte.