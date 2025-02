Carrinho de Lugano inspira meião do São Paulo e enlouquece a torcida

O meião do novo uniforme do São Paulo com a minutagem "10:57" em homenagem a um carrinho de Lugano virou febre entre os torcedores e a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube, corre para colocar a peça à venda.

O que aconteceu

A peça normalmente não é colocada à venda, mas clube e fornecedora identificaram a demanda. O detalhe da minutagem do carrinho de Lugano em Gerrard na final do Mundial 'enlouqueceu' o torcedor nas redes.

A expectativa é que o meião esteja disponível para venda dentro de algumas semanas. Por enquanto, só foi produzido um lote do meião e distribuído para o time.

A ideia da minutagem no meião surgiu já no Japão, durante a ação de lançamento que levou Lugano, Mineiro e Josué ao país. Segundo o zagueiro uruguaio, a ideia surgiu de um torcedor.

O carrinho do Lugano no Gerrard 👏👏 pic.twitter.com/jeB15BlkxQ -- Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) December 18, 2020

Um são-paulino que mora no Japão e estava naquele jogo. Ele estava com a gente nas gravações (da campanha) e disse que se estava o minuto do gol do Mineiro, talvez esteja o minuto da defesa do Rogério, tem que estar no meião o minuto da minha falta. E foi uma ótima ideia. Acho que o São Paulo vai ser o único time na história do futebol mundial a vender meiões Lugano

