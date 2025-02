Fonseca supera mau começo, vira sobre Coria e vai às quartas na Argentina

Quando soube que iria enfrentar o brasileiro João Fonseca (18 anos, #99 do mundo), o argentino Federico Coria (32 anos, #115, irmão mais novo de Guillermo, ex-top 5) disse que prepararia seu capacete. Era uma maneira de se referir à artilharia pesada do carioca, dono de golpes potentes e um belo jogo agressivo. Pois o tenista da casa foi muito bem enquanto o visitante empilhava erros não forçados. Quando Fonseca encontrou um tênis mais consistente, tudo mudou. Jogou o segundo set na frente e completou uma bela vitória de virada por 2/6, 6/4 e 6/2 que lhe valeu uma vaga nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires.

Será a terceira vez de João nas quartas de final em torneios de nível ATP. O brasileiro também ficou entre os oito melhores no Rio Open e no ATP 250 de Bucareste, ambos no ano passado. Na capital argentina, especificamente, Fonseca que tem 18 anos e cinco meses de idade, é o mais jovem quadrifinalista desde 2004, quando Richard Gasquet, com 17 anos, avançou no torneio.

Em busca de sua primeira semifinal em um torneio de nível ATP, o carioca vai enfrentar nesta sexta-feira o vencedor do jogo entre o dinamarquês Holger Rune (#12), cabeça de chave 2, e o argentino Mariano Navone (#47), que duelam ainda nesta quinta-feira. Fonseca jamais encarou Rune no circuito mundial, e seu único encontro com Navone foi nas quartas de final do Rio Open do ano passado, quando o argentino triunfou de virada.

No ranking

Com os pontos somados até agora na capital argentina, Fonseca praticamente garante sua entrada no grupo dos 90 melhores tenistas do mundo. No Live Ranking, que projeta a posição dos tenistas na lista da próxima segunda-feira, aparece momentaneamente na 89ª posição. Seu posto definitivo na próxima lista, contudo, ainda depende do resto de sua campanha em Buenos Aires e dos resultados de outros tenistas.

Como aconteceu

Diferentemente do que aconteceu na primeira rodada, Fonseca entrou em quadra impreciso, e suas tentativas de buscar bolas vencedoras frequentemente acabavam em erros não forçados. Assim, Coria, mais consistente, logo abriu 3/0. O carioca deu sinais de reação quando quebrou o saque do argentino no quinto game, mas foi seu último bom momento da parcial. Sacando em 2/3, Fonseca voltou a cometer seguidos erros e perdeu o serviço novamente. O brasileiro ainda perdeu um break point no sétimo game, que foi sua última chance na parcial. Logo depois, voltou a ter seu saque quebrado e viu a torcida argentina comemorar o 6/2 a favor de Coria.

Quando o segundo set começou, o brasileiro já somava 19 erros não forçados (e só oito winners) contra apenas cinco do tenista da casa, que buscava pontos mais longos e usava bolas altas para tentar manter Fonseca no fundo de quadra. O adolescente, contudo, adotou mais paciência, arriscando menos e forçando Coria a pontos mais longos. Sem contar com pontos dados pelo brasileiro, o argentino passou a errar mais, e foi assim que Fonseca conseguiu a primeira quebra do segundo set.

Jogo ficou mais equilibrado, com pontos e games mais longos. Coria voltou a ameaçar o serviço de Fonseca no sexto game, mas o brasileiro salvou dois break points e manteve a vantagem até fechar a parcial em 6/4. Nesse set, João errou menos (12) e somou mais winners (dez), enquanto Coria fez menos winners (oito) e errou mais (nove) do que na parcial anterior.

Kid is made of steel



Joao Fonseca forces a third set in Buenos Aires 2-6 6-4 vs Coria! pic.twitter.com/dPtdNUllhK -- Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2025

O jogo seguiu igual no terceiro set, e novamente foi Fonseca quem abriu vantagem. Logo no terceiro game, com uma esquerda indefensável, quebrou Coria e abriu 2/1. Depois disso, mais confiante a cada game, o brasileiro foi o senhor do jogo. Coria lutou o quanto pôde, mas não tinha golpes capazes de igualar a potência do brasileiro, que fazia a diferença. No sétimo game, Fonseca anotou outra quebra, abriu 5/2 e rumou para completar a virada.

O que ele disse

"Foi uma partida mais difícil (do que na estreia). Ontem, eu estava me sentindo melhor em quadra. Hoje, não estava me sentindo muito bem, errando bolas fáceis, um pouco mais nervoso, mas estou feliz com como lutei até o fim, com a mentalidade de ficar positivo e concentrado nas coisas boas para mudar depois do primeiro set", disse o brasileiro na entrevista pós-jogo, ainda dentro de quadra.

Em números

Depois do começou ruim, Fonseca terminou a partida com quase o mesmo número de winners e erros não forçados: 35 e 39, respectivamente. Coria, por sua vez, somou 27 e 22.

Os dois tenistas tiveram números parecidos no aproveitamento de saques. Fonseca encaixou 60% de seus primeiros serviços, enquanto Coria registrou 62% no quesito. O brasileiro, porém, fez a diferença ao vencer mais pontos quando precisou do segundo saque: 47% contra 39% do adversário.